Blue Lock è il manga più venduto di questi ultimi mesi, stando ai nuovi dati

Il mondo degli anime e dei manga negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente e serie come Blue Lock, One Piece, Jujutsu Kaisen e tante altre sono sulla cresta dell’onda per via della trasposizione animata, che come ben sapete dona sempre man forte alla sua controparte cartacea.

L’hype generato dalla serie TV conduce a un aumento delle vendite dei volumi, anche se è assurdo vedere i risultati diffusi da @RoukHein, che tramite la fonte Oricon pesca la classifica dei tankobon e titoli più venduti del periodo, piantando la bandiera al 23 settembre. Come letto dal titolo la nota serie spokon ha surclassato tutti, come leggiamo anche su Comic Book.

Blue Lock – 10,118,929

Jujutsu Kaisen – 6,435,000

One Piece – 5,675,000

Chainsaw Man – 5,225,000

Oshi no Ko – 5,006,795

Slam Dunk – 4,861,136

Spy x Family – 3,120,000

Tokyo Revengers – 3,090,000

My Hero Academia – 2,890,000

Kingdom – ~2,705,000

Da come potete vedere in alto sono stati diffusi i dati delle ultime vendite giapponesi e nonostante la sua trasposizione anime sia al momento ferma, Blue Lock ha conquistato nuovamente le classifiche. Jujutsu Kaisen e One Piece sono stati battuti dalla serie manga a tema calcistico, nonostante al momento siano in produzione le nuove stagioni delle rispettive trasposizioni animate.

Questo manga se non lo sapevate non ha ottenuto una maggiore popolarità solo grazie al suo adattamento anime di Studio Eight Bit, ma anche per via degli scorsi Mondiali, dove la squadra giapponese indossava delle divise disegnate proprio dall’autore originale del manga Yusuke Nomura. In attesa di una seconda stagione e un film, gli episodi della prima serie sono disponibili su Crunchyroll mentre il manga è edito da Planet Manga in Italia.

Jujutsu Kaisen al momento è arrivato alla puntata 11 della seconda stagione mentre One Piece sta chiudendo l’adattamento animato dell’arco di Wano, conclusosi con la puntata 1076 a grandi linee, ovvero quanto Kaido è stato sconfitto. Cosa ne pensate di questi risultati?

Fonte Comic Book