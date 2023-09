One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1093

One Piece è probabilmente il manga più famoso e amato di sempre in tutto il mondo e al momento si trova nel suo arco narrativo finale. Dopo la conclusione del lungo arco di Wano, Eiichiro Oda ha dato il via a una serie di eventi imperdibili che porranno fine al lungo viaggio di Monkey D. Rufy e la sua ciurma. Il capitolo più recente del manga ha visto l’ingresso dell’Ammiragli Kizaru, che è arrivato sull’isola di Egg Head insieme a uno dei Cinque Astri di Saggezza Saturn e una flotta numerosa di navi da guerra della Marina.

L’obiettivo del Governo è eliminare prima di tutto Vegapunk, in quanto ha di nascosto condotto ricerche sul secolo del grande vuoto. Il Governo ha sempre proibito a chiunque di curiosare su queste vicende e i trasgressori avrebbero pagato con la vita. Fortunatamente per lo scienziato, Rufy si trova sull’isola, il quale ha accettato di proteggerlo. Ed è in questa occasione che il capitano dei Cappelli di Paglia si è scagliato contro Kizaru, desideroso di vendetta dopo gli eventi dell’arcipelago Sabaody.

Con il presente articolo vogliamo riportare quindi le prime anticipazioni del del capitolo 1093. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1093 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1093 pic.twitter.com/0WWmocKJS0 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) September 19, 2023

Il capitolo 1093 di One Piece si intitolerà “Rufy vs Kizaru” e quindi anticiperà molta azione per tutti gli appassionati del manga. Il capitolo si apre con Rufy che si prepara a lanciare Kizaru lontano. A partecipare a questa battaglia ci saranno anche gli alleati di Rufy, tra cui i satelliti dello scienziato. Atlas infatti si reca nell’area inferiore per cambiare gli ordini di Kizaru ai Pacifista. Insieme a lui ci sarà anche Vegapunk scortato da Sanji.

Anche Bonney entra in azione, con la figlia di Kuma che si occupa dei Marines sempre nell’area inferiore dell’isola. Come avevamo anticipato di recente, Zoro affronta il suo primo avversario, che sarà Lucci. Il membro del CP0 affronterà lo spadaccino con la forma risvegliata del suo frutto del Diavolo. E lo scontro tra Rufy e Kizaru prosegue, con il protagonista che scaglia lontano l’ammiraglio, ma con quest’ultimo che ritorna moltiplicato in tante copie di sé fatte di luce e attacca Rufy.

In questo modo Kizaru riesce a guadagnare un po’ di tempo per preparare un attacco indirizzato al tubo di trasferimento dove si trovano Vegapunk, Sanji e Atlas. Fortunatamente Rufy riesce ad intervenire in tempo. Il capitolo si conclude con una pagina incentrata su Saturn.