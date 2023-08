Gli anime sono tra i programmi più visti in Giappone e ogni periodo vengono diffuse delle informazioni al riguardo delle programmazioni nipponiche, mostrando a tutto il mondo le produzioni più viste nella terra natia del medium anime.

Tra i primi posti vediamo i classici come Doreamon, Detective Conan, One Piece e tanti altri, dove quest’ultimo da come ben sapete ha appena mostrato anche il Gear 5, quindi per questo ha ottenuto e scalato ottime posizioni.

La classifica mostrata in calce mostra l’emittente televisiva e anche la fascia orario in qui l’anime viene trasmesso, come ben sapete un dettaglio importante per questo genere di discussioni. Insieme a queste informazioni abbiamo anche il totale del rating.

Sazae-san Fuji TV 13 agosto (dom) 18:30 30 min.

5.7

Detective Conan NTV 12 agosto (sab) 18:00 30 min.

4.7

Chibi Maruko-chan Fuji TV 13 agosto (dom) 18:00 30 min.

4.3

One Piece Fuji TV 13 agosto (dom) 09:30 30 min.

3.5

Doraemon TV Asahi 12 agosto (sab) 17:00 30 min.

2.9

MIX Stagione 2 NTV 12 agosto (sab) 17:30 30 min.

2.9

Crayon Shin-chan TV Asahi 12 agosto (sab) 16:30 30 min.

2.6

Il cielo si alza! Pretty Cure TV Asahi 13 agosto (dom) 08:30 30 min.

2.7

Soreike! Anpanman NTV 11 agosto (ven) 10:55 30 min.

2.4

Jujutsu Kaisen stagione 2 TBS 10 agosto (gio) 00:01 30 min.

2.2

Oshiri Tantei NHK-E 12 agosto (sab) 09:00 20 min.

1.5

Quali sono gli anime più visti del momento in Giappone?

Gli ascolti in questione non sono mai totali, e prendono in considerazione solamente alcuni fattori. In questo caso come leggiamo su ANN tali dati sono frutto di alcuni sondaggi fatti ai telespettatori della Regione di Kanto. Inoltre tali dati non tengono conto delle registrazioni e anche delle repliche che il pubblico può visionare di seguito.

Da come avete visto la classifica mostra gli intramontabili come One Piece, Doreamon e Detective Conan, insieme alle novità come Jujutsu Kaisen. Quest’ultima avendo all’attivo la seconda stagione al momento è sulla cresta dell’onda ed entra diritto nella classifica che va dall’7 al 13 agosto.

Fonte Anime News Network