Vediamo il "first look" nel dettaglio

One Piece 1070: analizziamo il “first look” del Gear Fifth

One Piece dopo mesi di speculazioni finalmente ha mostrato al pubblico la prima parte della nuova forma di Luffy, il Gear Fifth, anticipando uno degli episodi più attesi di sempre. Dopo il violento colpo di Kaido il Capitano dei Mugiwara è collassato completamente al suolo inerme e molto probabilmente è rimasto anche senza vita. I tamburi della liberazione hanno cominciato a suonare e chi ha letto il manga sa benissimo cosa significa.

L’anime non mostra tutta la trasformazione completa, che arriverà nel prossimo episodio, ovvero il 1071. Così come possiamo vedere in calce il corpo di Luffy inizia a fumare e intanto che i tamburi risuonano da lontano il leggendario Joy Boy sta per entrare nel cuore degli appassionati dell’anime.

Il primo sguardo di Toei visionabile in calce mostra il protagonista di One Piece con il sorriso, a differenza di alcuni minuti prima, quando Cappello di Paglia sembrava spento e addirittura deceduto. Nel frame vediamo un primo piano del suo volto intento a iniziare la nuova trasformazione, dove i suoi classici capelli fanno spazio a quelli bianchi, caratteristica rilevante del Gear Fifth.

L’episodio 1070 di One Piece è davvero al cardiopalma e riaccende nei cuori dei lettori quanto letto mesi e mesi fa, quando improvvisamente si sono trovati davanti una rivelazione importante per Luffy e per tutta la storia. Il tutto sembra promettere bene e noi non possiamo che attendere il prossimo episodio.

One Piece 1070: analizziamo il “first look” del Gear Fifth

Dopo il Secolo Vuoto abbiamo il ritorno di Joy Boy all’interno del nostro protagonista, riaccendendo così le speranze del mondo e della sua tirannia scatenata da pirati, Imperatori, Governo Mondiale e via discorrendo. L’inizio della fine è vicino e dopo mesi di grande attesa nella prossima puntata avremo finalmente l’occasione di ammirare pienamente la nuova trasformazione, animata in un modo che non potremmo mai aspettarci.

Fonte Comic Book