One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1089

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, dopo oltre 20 anni di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Eiichiro Oda ha cominciato a disegnare One Piece nel 1997, dando vita a uno dei manga Shonen più amati e seguiti di sempre.

One Piece è tornato due capitoli fa dopo la pausa di un mese che ha costretto Oda a fermarsi. E adesso la serializzazione ha ripreso ai soliti ritmi. I pirati di Cappello di Paglia si trovano sull’isola del Futuro, ossia Egghead, dove si trova il laboratorio di Vegapunk. Fino a questo punto Oda ha rivelato tante cose, tra cui l’identità di Vegapunk, i suoi satelliti e il vero significato dei Frutti del Diavolo.

Da diversi capitoli però Oda si sta concentrando su ciò che sta accadendo nei mari di One Piece. E l’ultimo evento che ha scosso il mondo, è la sconfitta di Garp sull’isola dei pirati per meno di Kuzan, per poter salvare Kobi.

Con il presente articolo vogliamo riportare però le prime anticipazioni del capitolo 1089. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1089 di One Piece si apre con la reazione generale della gente sull’epilogo di Garp, attraverso i giornali. Chiaramente si tratta del vice ammiraglio della Marina e di conseguenza fa molto scalpore. Avremo modo di capire qualcosa in più sugli altri disastri che stanno accadendo sugli altri mari.

Inoltre saranno rivelati alcuni dettagli sulla scomparsa del regno di lulusia per mano di Im. Di fatto dove prima di trovava questo regno, ora c’è un buco enorme e il livello del mare intorno ad esso è aumentato.

Dopo tantissimi capitoli, One Piece tornerà a concentrarsi su Egghead e soprattutto sui pirati di cappello di Paglia. Ma la situazione sta per scaldarsi, in quanto si vedranno tanti vice ammiragli arrivare sull’isola insieme a Kizaru e Saturn. Ci sarà una conversazione per capire come bloccare tutte le uscite di Egghead.

Si vedrà anche un breve flashback tra Kizaru, Sentomaru e Vegapunk. Il capitolo si concluderà con York che chiama i Cinque Astri di Saggezza chiedendo loro di salvarlo da Rufy. E le ultime due pagine saranno dedicate a Rufy e alla sua ciurma, che finalmente torneranno a mostrarsi.