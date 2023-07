Lupin III è uno dei franchise più noti di sempre e nel corso degli anni oltre le serie animate sono arrivati dei lungometraggi in 2D e anche in 3D, senza contare i vari film crossover con Detective Conan e anche Occhi di Gatto. Recentemente è stato annunciato un live action dedicato a Jigen Daisuke, dopo il suo cameo nella serie prequel animata “Lupin Zero”, che mostrava parte della sua gioventù.

Tetsuji Tamayama (Hyakujuu Sentai Gaoranger, Casshern, NANA, Ajin: Demi-Human) riprende il ruolo del tiratore scelto del manga Lupin III Daisuke Jigen nel film live-action Jigen Daisuke, che debutterà su Amazon Prime Video in tutto il mondo il 13 ottobre. Tamatama aveva già vestito i panni del personaggio nel film del 2014.

Amazon Studios e lo studio di anime di lunga data del franchise TMS Entertainment stanno producendo il film d’azione, che racconta una storia originale sul personaggio freddo, leale, ma malinconico del manga di Monkey Punch.



Yoshimasa Akamatsu (BD ~Akechi Tantei Jimusho, Corpse Party: Book of Shadows) ha scritto la sceneggiatura, e Hajime Hashimoto (The Detective Is in the Bar franchise, AIBOU: Tokyo Detective Duo, Shimauma, Signal) è alla regia.

Lupin III: analisi trailer del live action su Jigen Daisuke

Anche se il trailer è breve, è molto dinamico è mette in chiaro fin da subito il talento del personaggio. Montato come se fosse un fumetto noir in stile pulp, Jigen si trova nella clip alle prese con un tiratore scelto che vuole disfarsi di lui e senza manco a dirlo si conferma ancora una volta il tiratore più veloce e preciso di tutti.

La pellicola live action in uscita il 13 ottobre su Prime Video sembra ricalcare quanto visto con il film d’animazione del 2014 Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke, presente anch’esso sulla nota piattaforma streaming. Se così fosse ci aspetta davvero un ottima storia e il trailer sembra preannunciare un prodotto di qualità e anche degno di essere visionato.

Fonte Anime News Network