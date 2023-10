Lupin Zero: recensione dell’edizione home video della serie prequel

Federico Vascotto 2023-07-20T18:08:30+02:00 Titolo originale: Lupin Zero Video: 1,78:1 Anamorfico 1080p Audio: 2.0 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano Contenuti speciali: Booklet Cards Teaser Original Preview Teaser italiano Trailer italiano Opening Textless Ending Textless Formato: Slipcase Distribuzione: Plaion Pictures

Lupin Zero è la riuscita serie prequel che racconta l’adolescenza del celebre Lupin III e il suo primo incontro con l’amico Jigen. Dopo il passaggio su Prime Video arriva in home video grazie a Plaion Pictures e Anime Factory.

Tokyo, anni ’60. C’era un ragazzo la cui determinazione cambiò tutto quanto. Le origini che nessuno conosce del grande ladro conosciuto da tutti. Il nuovo anime dedicato al ladro più famoso del mondo. La serie completa in 6 episodi racconta per la prima volta le vicende di Lupin III da giovane, combinando le storie del manga originale con inedite avventure ambientate nel Giappone degli anni ‘60.

Lupin Zero, la serie

Diretta da Daisuke Sako (assistente alla regia in Lupin III – Ritorno alle origini), scritta da Ichiro Okouchi (Code Geass) e con il character design di Asami Taguchi (Lupin III – L’avventura italiana), la miniserie in 6 episodi prodotta da TMS Entertainment e basata sul personaggio creato da Monkey Punch presenta azione a tinte forti, nostalgia e umorismo per l’inedito passato di Lupin e Jigen.

La serie (qui il nostro commento) propone uno sguardo molto più scanzonato e giovanile a un personaggio davvero senza tempo. Lo fa con rispetto del materiale originale e riuscendo ad immergersi nella psicologia del personaggio. Lupin e Jigen sono praticamente due giovani adulti che agiscono senza controllo alcuno. Per contraltare però viene raccontato molto della famiglia di Lupin, del padre e del nonno e di come quelle figure maschili lo abbiano reso il ladro gentiluomo più famoso al mondo.

I sei episodi propongono sei avventure apparentemente separate che in realtà via via si congiungono. Inoltre aggiungono pezzi del puzzle del personaggio, da un lato assolutamente senza pensieri dall’altro pieno di dilemmi interiori e col peso della famiglia.

La sua amicizia con Jigen è sicuramente il fulcro scelto e il punto di vista e cartina da tornasole con cui questo giovane Lupin guarda il mondo. Il loro rapporto, tra alti e bassi, conflitti e riappacificazioni, scherzi e scommesse, è il cuore della miniserie che prova ad esplorare l’origin story di uno dei personaggi più iconici di sempre.

Lupin Zero, l’edizione home video

L’edizione home video Blu-ray di Lupin Zero comprende un bellissimo ed esplicativo Booklet e le immancabili Cards da collezione con i personaggi. Si tratta della confezione canonica Anime Factory con slipcase cartoncino esterno e amaray in plastica interno. I contenuti extra non sono eccessivi ed eccezionali e comprendono soprattutto materiale video promozionale tra cui: Teaser, Original Preview, Teaser italiano, Trailer italiano, Opening Textless e Ending Textless.

Un’edizione da non perdere per gli appassionati di Lupin III ma che offre più sul punto di vista di contenuti fisici come il bel booklet piuttosto che su quelli digitali come i meri trailer di vario tipo.