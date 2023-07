L’attacco dei Giganti: Isayama spiega perché Reiner è il suo preferito

L’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti ha visto tantissimi personaggi, soprattutto quello principale, andare incontro ad alcuni importanti cambiamenti. Di fatto se parliamo subito del protagonista principale, Eren Jaeger è considerato il grande villain della quarta stagione dell’anime e della parte finale del manga.

Altri personaggi come Reiner, Annie e Pieck si sono uniti all’esercito ricognitivo nel tentativo di salvare il mondo dal distruttivo Gigante Fondatore e dalla Marcia dei Colossali. Con il presente articolo vogliamo riportare che in una nuova intervista, Hajime Isayama, il mangaka del manga, ha rivelato che il Gigante Corazzato è il suo personaggio preferito.

Abbiamo già riportato che la rivelazione di Reiner e Bertholdt di essere rispettivamente il Corazzato e il Colossale è uno dei momenti più scioccanti de L’Attacco dei Giganti ma soprattutto uno dei suoi preferiti. In effetti, Isayama in quell’occasione ha siglato il colpo di scena principale della serie. Durante in questo momento culminante, Reiner ha sentito il peso schiacciante dei compiti che doveva svolgere a beneficio di Marley, rivelando la sua identità a Eren Jaeger nella seconda stagione dell’adattamento anime.

Alla fine Reiner e Bertholdt non sono riusciti a portare il Gigante d’Attacco a Marley. Quest’ultimo a sua volta avrebbe invaso Marley nella terza stagione seminando il panico dettato da un vendetta per le azioni distruttive scatenate da Reiner e Berthold.

Sicuramente Reiner ha compiuto alcuni atti nefasti, ma la sua ultima missione è di collaborare con l’esercito di ricognizione, dimostrando che è un personaggio complicato.

In una recente intervista come parte del K Manga Launch Party, Isayama inizialmente afferma che Jean è il suo personaggio preferito prima di cambiare immediatamente idea e confermare che Reiner è in cima alle sue preferenze. Nel penultimo episodio de L’Attacco dei Giganti, Reiner ha combattuto quasi immediatamente contro Eren e Zeke Jaeger.

Isayama prova un senso di ammirazione per Reiner e rimane il preferito del mangaka. “Direi Jean. No, è Reiner. È un personaggio al quale ho pensato molto prima di disegnarlo” condivide Isayama. Si è rivelato completamente diverso da quello che mi aspettavo, mi è piaciuto molto disegnarlo.

Ricordiamo che quest’autunno sarà trasmessa la parte conclusiva della quarta stagione animata prodotta da MAPPA, su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook