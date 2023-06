One Piece torna in edicola con una nuova collezione per vecchi e nuovi lettori

Torna One Piece, il leggendario manga di Eiichiro Oda nell’imperdibile collezione di Tv Sorrisi e Canzoni. Tutti i volumi nel formato con alette e contenuti extra da collezionare, inclusa la cartolina con l’immagine di copertina. Per gli appassionati e per chi vuole iniziare da zero una nuova avventura, leggiamo sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Con il successo sempre in aumento del noto franchise e il live action in uscita, era anche scontata una collezione del genere in edicola, così da avvicinare anche nuovi lettori alla longeva epopea piratesca. In calce potete leggere il piano completo dell’opera, con annesse date di uscita:

1 ONE PIECE – L’alba di una grande avventura In edicola dal 07-07-2023

2 OP – Versus! La banda del pirata Bagy In edicola dal 14-07-2023

3 OP – Volume 3 in edicola dal 21/07/2023

4 OP – Volume 4 in edicola dal 28/07/2023

5 OP – Volume 5 in edicola dal 04/08/2023

6 OP – Volume 6 in edicola dal 11/08/2023

7 OP – Volume 7 in edicola dal 18/08/2023

104 ONE PIECE – Volume 104 in edicola dal 27/06/2025

