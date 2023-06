Oshi no Ko continua a macinare record su record e dopo i successi di vendita per quanto riguarda il manga, ecco i risultati sorprendenti dell’opening della serie, “Idol”, al momento presente nella top 100 globale della classifica di Apple Music per quanto riguarda i brani più ascoltati; precisamente il brano si trova all’ottavo posto.

Il pezzo ha debuttato al primo posto nella classifica delle canzoni in streaming di Billboard Giappone il 19 aprile, mentre la sua prima settimana in classifica è avvenuta dopo il debutto digitale del 12 aprile, dove solo a breve il singolo è stato pubblicato sotto forma di CD.

L’opening detiene anche il record di canzone più veloce a superare i 100 milioni di streaming in cinque settimane. Allo stesso modo, detiene il record di canzone più veloce a superare i 200 milioni di stream, in nove settimane: insomma, un vero successo mondiale.

La versione inglese della canzone si è classificata al primo posto nel sondaggio di Billboard Global Excl. U.S. (datato 10 giugno), come leggiamo su ANN.

È la prima canzone originariamente eseguita in giapponese a raggiungere la vetta della classifica Global Excl. U.S.. La versione originale giapponese aveva raggiunto la top 10 al suo debutto sei settimane prima. La versione inglese ha debuttato il 26 maggio alla sesta posizione della classifica.

Oshi no Ko: l’opening ‘Idol’ è nella Top 100 di Apple Music, classifica globale

L’anime ha debuttato in Giappone il 12 aprile con un primo episodio di 90 minuti e già da quel momento il pubblico è letteralmente rimasto stupefatto da tale prodotto, talmente tanto che nel corso delle settimane le vendite del manga hanno raggiunte vette assurde, toccando milioni di copie vendute.

Daisuke Hiramaki (Selection Project) e Chao Nekotomi (Love is Like a Cocktail) dirigono la serie presso Doga Kobo. Jin Tanaka (The Misfit of Demon King Academy) si occupa della sceneggiatura della serie. Kanna Hirayama (Rent-A-Girlfriend) disegna i personaggi.

Fonte Anime News Network