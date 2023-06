One Piece: l’anime ha rinviato nuovamente gli episodi con il Gear Fifth?

L’anime di One Piece a quanto pare andrà ancora una volta in pausa, e gli episodi con l’avvento del Gear Fifth di conseguenza sono stati slittati per forza di cose. Lo leggiamo da un leak di @OP_SPOILERS2023, un profilo noto per anticipare tali informazioni al pubblico, dove difficilmente sbaglia.

Nel corso delle ultime settimane dei leak hanno “confermato” l’episodio in cui la nuova forma di Luffy sarà rivelata, confermando allo stesso tempo anche l’entrata nel team Toei di un ex animatore dei Looney Tunes, come ben sappiamo fonte principale di ispirazione per Oda con il protagonista di One Piece.

“Preparati per il miglior episodio dell’anno (One Piece Episodio 1072)!” dice il post e da come avete letto il tutto sembra essere slittato nel mese di agosto, regalando agli appassionati un estate davvero scoppiettante e finalmente rivelatoria di questa tanta attesa nuova forma di Luffy.

Questa uscita nel mese di agosto sarebbe stata programmata per via di un nuovo, eventuale ritardo per la produzione degli episodi, visto anche che alcuni leak anticipavano gli episodi per luglio e non per agosto: che sia anche una tecnica per pubblicare il tutto in contemporanea con la serie live action di Netflix? Staremo a vedere.

L’anime è ormai pronto il 25 giugno con l’episodio 1066 mentre i successivi dovrebbero arrivare con precisione le due domeniche successive, senza alcun slittamento confermato per il momento. Fatto sta che la conferma ufficiale delle puntate dedicate al Gear Fifth posticipare ad agosto non è ancora arrivata, quindi prendete il tutto con le pinze.

Come ben sapete l’anime è entrato nel climax di Wano, dove i combattimenti ormai sono davvero infuocati e Luffy, come accennato, sta per mostrare finalmente la sua nuova forma contro Kaido, il temibile Yonko che da anni sottomette Onigashima.

