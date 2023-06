Tra le uscite DC targate Panini del 15 giugno 2023 troviamo tanti volumi dedicati a Flash, in coincidenza con l’uscita del film nelle sale, oltre che al nuovo evento Batman vs. Robin, che avrà grandissime conseguenze per tutto il DC Universe!

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 15 giugno 2023.

Le uscite DC Panini del 15 giugno 2023

Batman 73

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1061 (I), #1062, #1063 (II)

Inizia un nuovo ciclo di Detective Comics firmato dalle superstar Ram V e Rafael Albuquerque!

Batman non riesce a scoprire l’origine del suo malessere esistenziale: è come se i suoi demoni interiori lo stessero facendo ammalare…

Nel frattempo, demoni molto più reali si muovono pericolosamente per le strade di Gotham, al suono di un’antica e pericolosa melodia!

Inoltre, una nuova serie d’appendice con protagonista Jim Gordon e il finale dell’avventura di Gotham Girl!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 2

Joker 18

3,00 €

Contiene: The Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #2

Proseguono le avventure del Principe Pagliaccio del Crimine illustrate da due disegnatori italiani d’eccezione: Carmine Di Giandomenico e Francesco Francavilla!

Joker è di nuovo a piede libero e ha organizzato un piano che potrebbe permettergli di diventare uno dei criminali più influenti del paese!

Ma cosa succederà quando sulla sua strada troverà la vecchia alleata Harley Quinn e il vigilante Red Hood, determinato a neutralizzarlo definitivamente?

Inoltre, una storia breve ispirata ai fumetti degli anni 70 in cui Joker deve confrontarsi con alcuni dei suoi più celebri colleghi: Clayface, Mister Freeze, il Pinguino e Catwoman!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 1

DC Select 10

5,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #1

Il nuovo evento DC comincia qui!

Mark Waid (Kingdom Come) e Mahmud Asrar (X-Men) firmano un’appassionante saga che si ricollega a Batman/Superman: I Migliori del Mondo e Shadow War.

Dopo un lungo periodo di rivalità e conflitti, Batman e Robin si preparano a una battaglia dall’esito imprevedibile.

Il Diavolo Nezha è infatti di nuovo libero e intende soggiogare la Terra prendendo il controllo delle forze magiche dell’Universo DC!

Deathstroke Inc. 2

Anno Uno

DC Special

19,00 €

Contiene: Deathstroke Inc. (2021) #10/15

Le gesta sanguinarie e violente di Deathstroke sono ben note a tutti e ampiamente documentate. Ma come ha fatto Slade Wilson a diventare il famigerato mercenario conosciuto come il Terminator?

Quale percorso lo ha condotto fino ai tavoli operatori che lo hanno trasformato nello spietato assassino a pagamento che tutti conosciamo?

Quali sono stati i momenti chiave della sua vita che lo hanno portato a scegliere una strada fatta di omicidi e scontri con i supereroi?

Ed Brisson (Batman Inc.) e Dexter Soy (Batman and the Outsiders) vi raccontano le origini del miglior assassino del mondo!

Harley Quinn: La Serie Animata – Un Sacco di Pipistrelli

DC Collection

19,00 €

Contiene: Harley Quinn: The Animated Series: Legion of Bats! (2022) #1/6

L’ultima volta che abbiamo visto Harley stava mangiando, fregando e ammazzando…

…ora sta per entrare a far parte dell’improbabile team della Bat-famiglia!

Nel frattempo, Poison Ivy si trova un nuovo lavoro come capo della Legion of Doom.

Ma mentre entrambe si abituano ai loro nuovi ruoli, un fantasma dal passato di Pam torna per minacciare la relazione tra le due nostre beniamine!

Flash 1

Il Fulmine Colpisce Due Volte

DC Maxiserie

25,00 €

Contiene: Flash: Rebirth (2016) #1, Flash (2016) #1/13

Torna una delle saghe di Flash più celebrate dell’ultimo decennio!

Il ritorno di Wally West è solo l’inizio della rinascita di Barry Allen, ma ci sono molte minacce da affrontare prima della scoperta della verità sull’Universo DC!

Chi è Godspeed? E che legame ha con i nuovi velocisti emersi a Central City?

L’inizio del ciclo di Flash di Joshua Williamson con le straordinarie matite di Carmine Di Giandomenico.

Flash di Grant Morrison e Mark Millar

DC Library

35,00 €

Contiene: Flash (1986) #130/141, Green Lantern (1990) #96, Green Arrow (1988) #130, Flash 80-Page Giant (1998) #1 (VII)

In un unico volume, le storie di Flash sceneggiate dai geniali Grant Morrison e Mark Millar!

Wally West deve affrontare il suo peggior incubo: una gamba rotta! Per fortuna ha una famiglia di velocisti a sostituirlo!

Ma anche quando sarà guarito, dovrà sfuggire a una serie incredibile di avventure, minacce e avversari… compreso il Flash Nero!

Ospiti speciali: Lanterna Verde e Freccia Verde!

Flash: La Morte di Iris West

DC Evergreen

31,00 €

Contiene: Flash (1959) #270/284

Nemmeno l’Uomo più veloce del mondo può evitare la disgrazia che porta alla morte di sua moglie, Iris West!

Travolto dal dolore, Flash si lancia in una crociata solitaria alla ricerca dell’assassino.

Ma forse le cose non sono come sembrano e c’è qualcun altro che ha pianificato questa discesa negli inferi per Barry Allen…

Cary Bates, Irv Novick, Alex Saviuk e Don Heck realizzano un grande classico entrato a far parte della storia DC e del fumetto americano!

Il Grande Libro di Flash

DC Anthology

25,00 €

Contiene: Flash Comics (1940) #1, #104, Showcase (1956) #4 (I), Flash (1959) #110 (II), #129, #165, DC Special Series (1977) #1 (I), New Teen Titans (1980) #20 (I), Secret Origins (1986) #50 (II), Flash Annual (1987) #8, Flash (1987) #54, #91, #134, #174, JLA: Secret Origins (2004) #1, DC Comics Presents: The Flash (2004) #1 (I), Justice League of America (2006) #20, Wednesday Comics (2009) #1/12 (XIII), Flash (2011) #0, Flash: Season Zero (2014) #1

Jay Garrick, Barry Allen, Wally West. Tre generazioni di velocisti, tre personaggi che hanno lanciato il mito di Flash nell’Olimpo dei supereroi DC.

In occasione dell’uscita nelle sale del film The Flash con Ezra Miller, scoprite le storie fondamentali del Velocista Scarlatto.

Contiene le origini dei tre velocisti e alcune gemme inedite!

Il volume definitivo di Flash per vecchi e nuovi fan, accompagnato da numerosi articoli e approfondimenti!

Batman 3

DC Classic Golden Age

37,00 €

Contiene: Batman (1940) #8/11, Detective Comics (1937) #57/65 (I), World’s Finest Comics (1941) #4/6

Proseguono le storie della Golden Age con protagonista Batman!

Un nuovo criminale entra in scena, ma non vi fate ingannare dal suo aspetto grottesco!

La prima, storica apparizione del Pinguino e del Bat-segnale!

Tutto questo e molto altro ancora in un volume che non può mancare nella vostra libreria!

Lucifer 6

Le Case del Silenzio

DC Black Label Hits

16,00 €

Contiene: Lucifer (2000) #36/41

Il diavolo trova lavoro per le mani inoperose… specialmente quando queste mani servono ai suoi scopi.

Lucifero è oberato di impegni e decide di delegare una missione a un gruppo di alleati sacrificabili.

A bordo della nave Naglfar, Mazikeen e sottoposti partono alla ricerca dall’anima di Elaine Belloc.

Ma nel reame al confine tra Paradiso e Inferno li attendono le Case del Silenzio…

Lego Batman Magazine 27

5,90 €

Contiene: La minifigure ufficiale LEGO® di Joker!