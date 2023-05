Reborn as a Vending Machine: il trailer conferma la data di uscita e con essa arriva anche una nuova visual di questo particolare anime. Nella giornata di ieri la produzione ha donato al pubblico una data per questa nuova serie, fissata per il 6 luglio del 2023.

Per chi attendeva questa storia l’attesa è finalmente conclusa, data la fatidica data fissata ieri tramite una visual e un trailer dedicato.

Con le ultime cose condivise a tal proposito potete ammirare parte della storia e dare una visione generale anche ai personaggi presenti al centro della vicenda, che si presenta in maniera davvero coinvolgente e divertente.

Reborn as a Vending Machine è un anime tratto dalle serie di light novel, scritte da Hirukuma e illustrata da Itsuwa Kato, dove i due hanno provato a dare un volto diverso al genere isekai.

Infatti Reborn as a Vending Machine, Now I Wonder in the Dungeon segue la storia di un giovane otaku, Hakkon, che cade dalla bicicletta e scopre di essersi reincarnato in un distributore automatico. Quindi niente eroi con poteri incredibile, ma solamente un oggetto animato.

Se siete appassionati di questo sottogenere di certo sapete che questa trama non è come le altre e forse per questo potrebbe dare spazio anche a un pubblico nuovo.

Reborn as a Vending Machine: il trailer conferma la data di uscita

Tramite Anime Senpai leggiamo che Jun Fukuyuma doppierà Hakkon. Fukuyama ha dato la voce anche ad altri importanti personaggi di anime, come Koro-sensei di Assassination Classroom e Lelouch di Code Geass. Da un lato, Lammis sarà doppiato da Kaede Hondo, che è anche dietro a un altro adorabile personaggio, Charlotte Soller di Parallel World Pharmacy.

Noriaki Akitaya dirigerà l’adattamento anime di Gokumi e AXsiZ. Akitaya è noto anche per aver diretto tutte e tre le stagioni di Bakuman. Lo sceneggiatore di Domestic Girlfriend e di entrambe le stagioni di The IDOLM@STER Cinderella Girls, Tatsuya Takahashi, supervisionerà la sceneggiatura.

Fonte Anime Senapi – Twitter