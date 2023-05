Demon Slayer: la terza stagione dell’anime porta Nezuko a un livello superiore

Demon Slayer è tornato recentemente sul piccolo schermo con la terza stagione animata. Lo studio di animazione Ufotable sta lavorando sulla saga del Villaggio dei Forgiatori di Katana che al momento conta tre episodi rilasciati con cadenza settimanale. Dopo un’intensa seconda stagione, Tanjiro e Nezuko sono tornati con un nuovo arco narrativo molto interessante. Infatti, dopo i primi episodi che mostravano la ripresa di Tanjiro e dei suoi compagni, la serie ha già introdotto le nuove Lune Crescenti e anche i nuovi Pilastri.

Il terzo episodio ha visto l’ingresso in battaglia dei nuovi sottoposti di Muzan, ossia Gyokko e Hantengu. Il quarto episodio ha mostrato il nuovo livello di Nezuko, che ha preso parte allo scontro contro le Lune Crescenti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider knyesta, che condivide una clip dello scontro tra Nezuko e Hantengu. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, Nezuko nell’episodio intitolato “Grazie, Tokito-kun” si è opposta a una delle Lune Crescenti più minacciose. Insieme a suo fratello Tanjito, sta affrontando Hantengu. Con Gyokko al suo fianco, i due demoni hanno intenzioni molto pericolose e sanguinose, quindi i protagonisti della serie devono fermare la coppia. E quando Hantengu si divide in altri cloni, Nezuko si ritorva a combattere da sola.

Mentre Tanjiro e Genya affrontano la stessa minaccia, due dei cloni di Hantengu puntato Nezuko. Nella prima fase dello scontro, la Luna Crescente riesce ad avere la meglio sulla sorella di Tanjiro, perforandole persino la gabbia toracica con un calcio ben assestato. Poi, però, la ragazza riesce a reagire e sfruttando la sua Arte Demoniaca del Sangue. Nezuko ha dato prova di aver raggiunto un livello più alto, pur combattendo sporco. Infatti si strappa il braccio per sconfiggere un nemico.

Naturalmente, i cloni di Hantengu non sono stati abbattuti completamente. Nezuko dovrà capire il punto debole del demone se vuole vincere. Suo fratello, infatti, ha già capito come avere la meglio combattendo insieme a Genya. A quanto pare, si possono danneggiare i cloni di Hantengu tagliando le loro lingue o usando gli arti recisi dei cloni come scudi.

Tutti gli episodi della terza stagione di Demon Slayer sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano.

Fonte – Comicbook