Naruto: si conclude il manga basato sullo spin-off su Mirai Sarutobi

Dopo la conclusione del manga di Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, la serie ha proposto diversi progetti. Tra questi ricordiamo diversi romanzi e spin-off, oltre al sequel disegnato da Mikio Ikemoto, Boruto: Naruto Nexts Generations.

Shueisha sta riportando due volumi compilati dell’adattamento manga dello spin-off Naruto – Ninja alle terme: La nuova generazione della Foglia di Natsuo Sai. Questo manga si basa sul romanzo di Sho Hinata e di Kishimoto e l’uscita dei due volumi è prevista per il 2 giugno di quest’anno. Dunque il manga, che ha debuttato il 29 ottobre 2022 su Shonen Jump Plus, terminerà con il secondo volume.

In Italia questo romanzo è edito da Planet Manga. Si tratta di un’avventura da non perdere assolutamente per tutti i fan della serie che sono desiderosi di scoprire tutti i retroscena di Naruto nel Villaggio della Foglia. Al comando del villaggio ora c’è Naruto, che è riuscito a coronare il suo sogno di diventare Hokage.

Verso la fine dell’anno scorso abbiamo riportato l’annuncio dell’adattamento manga non solo di questo romanzo di Sho Hinata e di Kishimoto, ma anche di un altro. Stiamo parlando de L’Impresa Eroica di Sasuke. I coniugi Uchiha e il firmamento stellato, il cui adattamento manga è stato realizzato da Kimura Shingo. Ha poi debuttato su Shonen Jump Plus il 23 ottobre del 2022.

Sasuke Retsuden ha successivamente ricevuto anche un adattamento animato, il cui debutto risale all’8 gennaio di quest’anno. Il numero totale di episodi corrisponde a 5, trasmessi dall’8 gennaio al 5 febbraio 2023. Si è trattato di un breve arco narrativo inserito all’interno della serie di Boruto.

