Anche Getter Robot riceverà un live action, dopo tutti quelli annunciati da Netflix nel corso di questi mesi. La serie realizzata nel 1974 da Toei Animation sotto soggetto di Go Nagai, trasmessa anche in Italia nel 1980, avrà un suo adattamento in “real life”, ampliando l’immaginario collettivo globale del pubblico di tutto il mondo.

A tal proposito è arrivata una notizia molto interessante pescata da ANN e condivisa ufficialmente dallo Studio Big One: Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam Thunderbolt) lavorerà come sceneggiatore nell’adattamento cinematografico live-action dell’iconico manga sui super robot Getter Robo di Ken Ishikawa e Go Nagai, donando un barlume di speranza al pubblico ancora restio a questo genere di progetti.

Giusto la settimana scorsa la produzione ha annunciato ufficialmente l’adattamento live action di questo cult del genere “mecha”, con un’uscita prevista per il 50° anniversario del franchise nella primavera del 2025. Quindi manca ancora un po prima della pubblicazione, anche se l’alone intorno è davvero molto interessante.

Junya Okabe (Akiba-chan, Cat Shit One: The Animated Series) è il regista, sceneggiatore e produttore del film. Okabe sta scrivendo il film insieme ad altri sceneggiatori, tra cui Yoshiaki Tabata (Young Black Jack, Ninja Slayer).

Getter Robot: lo sceneggiatore di Gundam Thunderbolt scriverà il live action

Ohtagaki ha lanciato il manga Mobile Suit Gundam Thunderbolt sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nel marzo 2012, mentre in Italia abbiamo anche avuto l’occasione di ammirare la trasposizione animata anche doppiata in italiano. Oltre il film è stata pubblicata anche una serie TV dedicata.

Con questo abbiamo ufficialmente conferma dell’enorme volto che il Giappone vuole dare al pubblico a proposito dei live action, al momento una delle produzioni più in voga del momento. One Piece, Yu Yu Hakusho, City Hunter e tanti altri sono già in cantiere, e a questi ultimi si aggiunge appunto, anche Getter Robot, previsto per il 2025.

Fonte Anime News Network