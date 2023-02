Zoids: il franchise pubblica un teaser per il 40° anniversario

Zoids di Takara Tomy a quanto pare ha annunciato un ritorno ufficiale per quanto riguarda la serie storica del franhcise, che approdò con i primi kit di modellini in Occidente nel 1982 e in Giappone nel 1983: è passato tanto tempo, ma uno dei cult per eccellenza riesce sempre a emergere all’interno dei tempi che cambiano.

L’annuncio, così come letto dal titolo è stato confermato con un breve teaser che mostra alcuni frame tratti dal primo anime ZOIDS: Chaotic Century del 1999; quello di cui tutti ci siamo innamorati, giusto per intenderci.

Se ben ricordate lo stesso Takara Tomy aveva annunciato il progetto Zoids Wild nel 2018 come ultimo capitolo del suo franchise Zoids, comprensivo anche di manga, modellini, kit e videogioco per Nintendo Switch: come sempre tutto al completo.

L’anime di Zoids Wild ha visto la sua pubblicazione nel luglio 2018 ed è andato in onda per 50 episodi. Successivamente è arrivato un anime sequel intitolato Zoids Wild Zero, che prevedeva il suo debutto nell’ottobre 2019; anch’esso fu slittato a maggio 2020 a causa del COVID-19.

L’anime è ripreso nel giugno 2020. Netflix ha iniziato a trasmettere la prima stagione dell’anime Zoids Wild in inglese nell’agosto 2020 nel catalogo della nota piattaforma. La seconda metà, che comprende gli episodi 25-50, ha debuttato su Netflix nell’ottobre del 2020.

Il franchise pubblica un teaser per il 40° anniversario

Insieme a Transformers Zoids è stata una delle icone più importanti degli anni novanta e duemila, grazie come sempre alla trasposizione anime che ha appassionato anche il pubblico italiano, doveroso di acquistarne giocatoli, figure, modellini, zaini e tutto quello concerne intorno al merchandising di questo inossidabile franchise.

Il teaser in alto sicuramente non lascia dubbi, vista la caption molto incisiva e interessane per quanto riguarda i 40 anni della serie. Il teaser trailer è molto interessante e ovviamente mette al centro alcune scene dell’anime più noto del frannchise, apprezzato anche in terra nostrana. Riportiamo da ANN.

Il ritorno agli anni novanta di questi ultimi tempi di certo non poteva esimersi dal riportare in auge un IP così importante come Zoids, uno dei miti dei ragazzini degli anni novanta. Detto questo non abbiamo altri dettagli al riguardo.

Fonte Anime News Network