Jujutsu Kaisen: Akutami parla di alcuni errori presenti nel manga

Uno dei manga che ha scatenato ulteriore interesse è senza dubbio Jujutsu Kaisen. Infatti il manga di Gege Akutami ha introdotto uno colpo di scena molto importante che ha entusiasmato e confuso gli appassionati allo stesso tempo. La maledizione più pericolosa e potente di sempre, Sukuna, ha deciso di entrare in azione e cambiare contenitore. A quanto pare, alcuni manga contengono alcuni errori, evidenziati da Gege Akutami di cui parleremo in questo articolo.

Questa settimana è stato pubblicato un nuovo capitolo del manga e in questa occasione importante il mangaka ha pubblicato una nota per i fan. Akutami ha dunque ammesso che il capitolo 212 di Jujutsu Kaisen è pieno di errori.

Il mangaka confessa che il numero di modifiche alle regole è aumentato prima che le regole cambiassero e tra questi c’erano anche nomi errati. L’ultimo capitolo presenta tanti errori.

Alla luce di queste rivelazioni, Shueisha non ha affrontato gli errori in modo formale, ma i fan possono aspettarsi che il capitolo 212 subirà una revisione prima di essere stampato in un nuovo volume.

Ovviamente, alcuni dettagli più rilevanti di Jujutsu Kaisen sono stati trascurati di recente e questo lo si può confermare da come il manga abbia fatto presa tra i lettori più di quanto già non faccia. Akutami alzato l’asticella nelle vicende del suo manga attraverso la svolta più inaspettata legata a Sukuna.

Come abbiamo riportato di recente infatti, la maledizione è riuscita a liberarsi dal corpo di Yuji e a conquistare quello di Megumi. Ora, il migliore amico di Yuji sta ospitando Sukuna, e i fan sono impazienti di scoprire cosa potrebbe significare e soprattutto quali sono le vere intenzioni della maledizione.

Quest’anno sarà un anno importante per jujutsu Kaisen anche per un altro motivo. Infatti debutterà la seconda stagione dell’adattamento animato quest’estate e sarà sviluppato da studio MAPPA.

L’anime sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan in quanto sarà trasmesso sul piccolo schermo il passato di Gojo e il suo rapporto con il misterioso Geto.

Fonte – Comicbook