One Piece: pubblicati i titoli degli episodi 1051-1052 e 1053

One Piece sta avendo dei risultati davvero incredibili per quanto riguarda l’anime, e dopo l’ennesima puntata che ha estasiato il pubblico di Twitter, ecco che vengono condivisi i prossimi titoli degli episodi 1051-1052 e 1053, al momento altamente importanti per la storia.

Come ben sapete queste prossime puntate mettono al centro la battaglia di Onigashima, al momento nelle sue fasi finali e prossima alla rivelazione del Gear Fifht di Luffy in versione animata. Anche se siamo entrati nelle battute conclusive della saga manca ancora molto prima della conclusione.

Leggendo i titoli (visionabili in calce) possiamo notare che al centro di tutto è presente ancora una volta lo scontro tra Kaido e Luffy, con “in ballo” i soliti intermezzi con protagonisti gli altri membri della ciurma.

Infatti in mezzo alla battaglia è presente anche un episodio che mette al centro il carisma di Sanji, insieme alle sue abilità in combattimento. Le info arrivano per gentile concessione di @YonkouProd.

1051: Di nuovo una leggenda! Il pugno di Luffy ruggisce nel cielo

1052: Vento in aumento e nuvole! La fine di Onigashima!

1053: La trasformazione di Sanji – La luce gialla delle sue ali!



One Piece 1051 – 1053 Episode Titles 1051: A Legend All Over Again! Luffy's Fist Roars in the Sky

1052: Rising Wind and Clouds! The End of Onigashima!

1053: Sanji's Mutation – Both Wings' Yellow Light! — YonkouProductions (@YonkouProd) February 6, 2023

Da come potete leggere ci troviamo di fronte alla potenza di Luffy e alla fine del dominio di Kaido su Onigashima, al momento sotto una tirannia atroce da un longevo tasso di tempo. Nelle puntate precedenti abbiamo avuto modo di vedere il ritorno di Luffy sulla Cupola del Teschio insieme a Momonosuke in versione Drago.

I fan del manga sanno bene che questo sancisce l’inizio del terzo round e il ritorno di Cappello di Paglia è stato anche trasposto alla perfezione da Toei Animation, che ancora una volta ha sorpreso il pubblico con l’anime di One Piece.

Anche se manca ancora molto alla fine della saga, il “Risveglio” di Luffy è vicino, e presto vedremo la nuova forma di quest’ultimo nella sua versione animata. Voi cosa ne pensate? State seguendo la trasposizione animata? Siete anche in pari con il manga? Diteci la vostra, ricordandovi che su MangaPlus è possibile leggere il manga legalmente.

