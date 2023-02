Tra le uscite Planet Manga del 9 febbraio 2023 si segnala il nuovo volume di Moriarty the Patriot, oltre alle ultime uscite di Jujutsu Kaisen e de La Leggenda di Arslan.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 9 febbraio 2023, ricordandovi anche l’annuncio dell’edizione italiana di Parno Graffiti.

Le uscite Planet Manga del 9 febbraio 2023

La Leggenda di Arslan 17

Senki 19

5,20 €

Nella contesa capitale reale di Ecbatana, gli intrighi di Guiscard coinvolgeranno persino Irina, la giovane e innocente principessa reale del regno di Maryam! Ma ci sono problemi anche per Andragoras, tornato libero ma costretto a confrontarsi con l’ingombrante presenza di suo figlio Arslan.

Agente 008 17

Manga Drive 37

5,20 €

Scappare da una base dei Dogura Magura non è mai semplice, ma diventa praticamente impossibile quando, oltre ai normali soldati, Eito e compagni si troveranno a dover affrontare alcuni dei capi della terribile organizzazione!

Moriarty the Patriot 18

Manga Storie Nuova Serie 92

5,20 €

Sherlock ha ricevuto dal governo degli Stati Uniti un incarico da svolgere con la massima riservatezza. Una volta appreso della nuova missione, Billy insiste per prendervi parte… ma per quale motivo il giovane pistolero tiene così tanto a partecipare all’operazione?

Demon Slave 7

5,20 €

QUALI POTERI VERRANNO SVILUPPATI?

Durante l’Assemblea Generale delle Mabotai, Yuki finisce per destare l’interesse della Comandante in Capo.

Per Kyoka non sarà più possibile impedire che il suo schiavo venga preso in prestito dalle altre Caposquadra…

Undead Unluck 8

Planet Action 74

5,20 €

UNA BATTAGLIA PER OTTENERE VENDETTA

Summer è stato individuato a Taiwan.

Là Shen incontra qualcuno dolorosamente legato al suo passato e ha inizio un duro scontro.

Shen non sembra però in grado di avere la meglio, così Andy lo sprona a fare squadra per proteggere ciò che ha di più caro.

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 2

5,20 €

Ko è un tipo impenetrabile. Impossibile capire se è ancora il gentile ragazzino delle medie, o se è diventato una persona totalmente diversa.

Ma Futaba farà di tutto per scoprire cosa nasconde, se l’affetto che provava per lui alle medie è ancora vivo dentro di lei…

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 2

13,00 €

SFIDE SEMPRE PIÙ COMPLICATE PER GLI STUDENTI DELLA DEATH WEAPON MEISTER ACADEMY

Come recuperare una leggendaria spada sacra?

Come affrontare una katana demoniaca?

Intanto, gli incontri con la strega Medusa e lo spadaccino Crona rischiano di segnare nel profondo il futuro della falce magica Soul Eater…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 15

Manga Hero 50

5,20 €

SOTTO IL PESO DEI SENSI DI COLPA Itadori comincia a vedere un po’ troppo sangue sul campo di battaglia, specialmente quello dei suoi amici. Quando anche Nobara Kugisaki viene seriamente ferita da un attacco di Mahito, la mente del ragazzo vacilla… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 18

Manga Hero 53

5,20 €

SIGNORE E SIGNORI, HA INIZIO IL GIRONE MIETITORE, L’IMPERDIBILE CONTEST IN CUI CI SI UCCIDE A VICENDA!

Itadori e compagni cercheranno di mettere fine al gioco occulto più letale di sempre, ma questo significa dover convincere Kinji Hakari a schierarsi dalla loro parte.

E il ragazzo ha un carattere un po’ complicato…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

One-Punch Man 15

5,20 €

Gli esseri misteriosi arrivano anche all’interno dell’arena dove si era tenuto il torneo di arti marziali.

A guidarli è il fortissimo e spietato Gohketsu, un mostro che fa una spaventosa proposta ai lottatori! Come reagiranno e, soprattutto, cosa farà Saitama?

Naruto 1

5,20 €

Dal settimanale “Shonen Jump” (Shueisha) ecco “Naruto”, incentrato sulle avventure di un ragazzino, Uzumaki Naruto, che vuole diventare un famoso ninja e lasciare un segno nella storia.

Gli ostacoli sul suo cammino sono però molti, come le prove che dovrà sostenere e i rivali che dovrà affrontare…

Testi e disegni del giovane e talentuoso Masashi Kishimoto, che si è affermato proprio con questo manga grazie a storie che mescolano azione e umorismo, disegnate con un tratto dinamico e sicuro.

Naruto 2

5,20 €

Nonostante i metodi poco ortodossi e la severità del maestro Kakashi, finalmente i giovani Naruto, Sakura e Sasuke riescono a conquistare il titolo di genin, ovvero vengono promossi a ninja novizi.

Ora che sono ninja a tutti gli effetti, i nostri tre piccoli eroi, sempre sotto la guida di Kakashi, dovranno portare a termine le loro prime missioni.

Naruto, però, non è soddisfatto degli incarichi assegnatili, e chiede all’Hokage di ottenere qualche compito più impegnativo, qualcosa che lo metta davvero alla prova… ù

Non l’avesse mai fatto! L’eterogeneo trio, pur con l’aiuto del loro maestro, avrà pane per i suoi denti!