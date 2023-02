Dragon Ball: la prima comparsa di Bulma non è avvenuta nel manga di Toriyama

Dragon Ball è uno dei più grandi franchise al mondo e continua a conquistare tantissimi appassionati in tutto il mondo di giorno in giorno.

Goku e Vegeta sono da sempre i protagonisti di una storia intensa durante il loro mandato che i fan stanno esplorando fino ad oggi. Chiaramente, questa popolarità è legata agli ultimi progetti che hanno visto la luce fino all’anno scorso con l’ultimo film.

I personaggi disegnati da Toriyama sono tantissimi e oggi vogliamo concentrarci su uno molto importante. Si tratta di uno dei primi in assoluto, ossia Bulma. Pare che lo scienziato geniale abbia fatto il suo debutto prima rispetto di Dragon Ball.

Questa novità assolutamente curiosa è venuta alla luce sui social media. In questa occasione i fan hanno iniziato a condividere dettagli sugli anime e sull’animazione in generale. Quindi si è parlato spesso di Dragon Ball diverse volte.

Ma quello che sicuramente ha colto di sorpresa la maggior parte dei fan è stata la prima apparizione di Bulma nell’anime. Dopotutto, non ha fatto il suo debutto in Dragon Ball ma piuttosto in Urusei Yatsura: Remember My Love.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider LumRanmaYasha. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Bulma’s first animated appearance was not the first episode of Dragon Ball but actually the final scene of Urusei Yatsura: Remember My Love, which came out only three months after the DB manga started, with her appearance being based on her outfit on the title page of chapter 4. https://t.co/6IbAeuCOkC pic.twitter.com/xjjAnxQTMN

— LumRanmaYasha (@LumRanmaYasha) January 26, 2023