Attack on Titan: Hijame Isayama ha come “rivale” solo un altro mangaka

Attack on Titan vedrà la sua conclusione anime nel corso di questo 2023, e molte agenzie di stampa si stanno dedicando all’autore originale Hajime Isayama, negli ultimi anni sulla cresta dell’onda. In una delle ultime interviste il mangaka ha confermato di avere un solo nemico al momento, e molti di noi sanno anche di chi si tratta.

L’artista in questione è l’autore di Spy x Family, Tatsuya Endo, uno dei più importanti al momento nel panorama manga e anime, dato che anche la sua storia ha ricevuto una trasposizione animata di successo, forse una delle più viste e trasmesse del 2022.

Per chi non lo sapesse, Endo era un’assistente di Hajime Isayama qualche anno fa, e prima di creare un suo manga si è fatto le ossa accanto a uno degli autori contemporanei più rilevante degli ultimi anni. Il mangaka ha dato quindi una mano alla creazione del violento e drammatico mondo di Attack on Titan, anche se quest’ultimo non era l’unico.

Alla corte d’Isayama infatti, è approdato anche l’autore di Blue Lock, Yusuke Nomura, anch’esso uno degli artisti emergenti più amati dal pubblico appassionato di manga e anime.

Attack on Titan: ma perché Endo è considerato un “grande rivale”?

Tramite Comic Book, che riporta una dichiarazione dell’autore di Attack on Titan fatta all’outlet Brut, scopriamo che l’autore di Spy x Family Tatsuya Endo è il suo più grande rivale quando si tratta di giocare a Ping Pong, uno degli sport più amati dai giapponesi.

Oltre questo conferma anche l’importanza dei suoi due assistenti, che hanno dato una grossa mano per quanto riguarda la collaborazione alla nota epopea animata da Studio MAPPA: “Non so se siete a conoscenza di questo aneddoto, dovete sapere che gli autori di Blue Lock e Spy x Family sono stati miei assistenti.

Non serve dire che hanno dato un enorme mano a creare il mondo di Attack on Titan. Endo tra l’altro, è uno dei miei più grandi rivali per quanto riguarda il ping pong: giochiamo spesso.”

Voi conoscevate questo aneddoto? Sicuramente non abbiamo dubbi al riguardo, visto il talento e le storie di Endo e Nomura per quanto riguarda l’arte sequenziale nipponica.

