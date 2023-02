In questo articolo scopriremo le differenze tra il manga e l'anime di One Piece legate a Sanji!

One Piece è in corso da più di vent’anni e ogni personaggio ha svolto e continua a svolgere un ruolo molto importante nello sviluppo della storia. Chiaramente Eiichiro Oda è riuscito a mettere ognuno di loro nella condizione migliore per poter esprimere il loro potenziale, mostrare le loro emozioni e soprattutto incidere in maniera importante nella crescita di Monkey D. Rufy, il protagonista principale. Sicuramente ognuno dei personaggi presentati da Oda è determinante nello sviluppo della storia del manga.

Oggi vogliamo concentrarci sull’aspetto che vede spesso l’adattamento animato di una serie differenziare dal manga, e in questo caso prendiamo in esame One Piece e uno dei suo personaggi più importanti, ossia Sanji. Infatti in questa discussione vogliamo analizzare e individuare le 7 differenze tra il manga e l’anime di One Piece legate a Sanji.

One Piece – le 7 differenze tra il manga e l’anime legate a Sanji

7) IL PASSATO DI SANJI

Nell’anime di One Piece viene aggiunto un flashback sul passato di Sanji cui soffre a causa dei maltrattamenti subiti dai suoi fratelli. Questi gli rubano una torta che aveva lui stesso preparato. Inoltre ci sono alcune sequenze invertite tra il manga e l’anime dato che nel manga Sanji mangia durante l’addestramento dei due fratelli. Invece nell’anime lo fa una volta che lo porta a termine.

6) SAGA DI SKYPIEA

La saga di Skypiea è la tredicesima saga, la seconda appartenente alla saga dell’isola del cielo. Questo arco narrativo è importante per diversi aspetti, ma quello principale riguarda Robin che legge il Poignee Griffe di Shandora e viene a conoscenza dell’arma ancestrale Poseidon e della sua ubicazione. Nell’anime la ciurma viene accusata dagli White Beret di crimini sempre più gravi e l’attraversamento di Angel Island è allungato rispetto al manga. Inoltre Sanji, Rufy e Usop, mentre cercano di raggiungere la Merry, oltre ad alcune falci, evitano anche molti pali di legno appuntiti e dei boomerang affilati. Prima di raggiungere l’altare sacrificale affrontano un gruppo di squali, a differenza del manga.

5) POST ENIES LOBBY

Dopo le vicende di Enies Lobby si può notare una differenza tra il manga e l’anime, quando il cuoco della ciurma gira per Water Seven in compagnia di Chimney e Gonbe. I due lo portano da Banbanji, un anziano che cucina molto bene, che però è addormentato. Quindi Sanji decide di cucinare personalmente. Tutto questo accade solo nell’anime e quando Banbanji si risveglia, i due cuochi parlano del Baratie, di Zef e dell’All Blue, conosciuti dall’uomo. Quando Chimney e Gonbe finiscono il piatto di Sanji, anche Banbanji inizia a cucinare. Quando il pirata assaggia ciò che gli è stato servito, lo trova squisito e non riesce a capire cosa renda così speciale quel piatto.

4) THRILLER BARK

La saga relativa a Moria è abbastanza iconica se si pensa a Sanji e c’è una differenza tra il manga e l’anime di One Piece interessante. Infatti affronta in diverse occasioni uno degli adepti di Moria, ossia Absalom. Nel manga Absalom trafigge Sanji alla schiena con un pugnale, mentre nell’anime lo colpisce con un calcio che gli fa perdere l’equilibrio, facendolo cadere a terra. Infatti questo spiega perché Sanji non si accorge di Absalom quando l’uomo calpesta una pozza di sangue, ma solo perché si avvicina troppo a lui.

3) SAGA DI DRESS ROSA

Si tratta della ventisettesima saga del manga ed è importante in quanto per la prima volta Rufy usa il Gear Fourth. Ma per quanto riguarda Sanji, la principale differenza tra il manga e l’anime riguarda l’incontro con Violet. Nell’anime dopo avere danzato, Violet gli lancia una rosa, che la afferra e se la mette nel taschino. I due prima entrano in un ristorante dove il ragazzo cucina per la donna, e poi camminano per le vie di Dressrosa. In seguito Violet piange e dice a Sanji di lasciarla, ma il cuoco insiste dicendole che farà ciò che lei gli ha chiesto.

2) WHOLE CAKE ISLAND

Whole Cake Island è una saga molto importante per Sanji in quanto si concentra sul passato del cuoco. Viene introdotta la famiglia di Sanji e approfondito il passato di Sanji prima di imbarcarsi sulla Orbit. Nel manga, Sanji lascia il regno di Germa prima della sconfitta di Cracker, nell’anime invece avviene il contrario. La sua partenza dal castello è allungata nell’anime e in quest’occasione Yonji inizia a stuzzicarlo, mentre il cuoco ripensa ai suoi compagni di ciurma. Dopo avere colpito per la prima volta Rufy, Sanji lo invita ad utilizzare l’Ambizione, ma egli rifiuta. Inoltre colpisce il suo capitano più volte rispetto al manga. Nel manga, Sanji spiega a Rufy che Pudding vuole sparargli al matrimonio, mentre nell’anime è Brook a spiegarlo all’intero gruppo.

1) SAGA DI WANO

L’arco di Wano è il penultimo della serie e anche quello più lungo. Rufy si ricongiunge con tutti i componenti della sua ciurma che si prepara ad affrontare Kaido e i suoi sottoposti. Tornano anche i battibecchi tra Sanji e Zoro e nell’anime i dialoghi tra Sanji e Zoro sono estesi. Lo stesso vale per gli scontri con gli uomini di Orochi. Durante le varie battaglie che prendono luogo a Wano si vede X Drake attaccare a sorpresa il cuoco. Quindi per rispondere all’attacco di X Drake, nell’anime Sanji usa il Diable Jambe, mentre nel manga ricorre solo all’Ambizione dell’armatura. Lo scontro tra i due è esteso e il cuoco colpisce l’avversario anche dopo avere sentito le grida di Hiyori.