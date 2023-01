Tra le uscite DC targate Panini del 26 gennaio 2023 si segnala il nuovo crossover tra Batman e Spawn, oltre alla ristampa dei loro incontri precedente. Continuano le saga Shadow War sulle pagine di Batman e Il Processo delle Amazzoni su quelle di Wonder Woman. Arriva, dopo il rinvio della settimana scorsa, anche l’edizione variant del primo numero di Crisi Oscura sulle Terre Infinite.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 26 gennaio 2023.

Le uscite DC Panini del 26 gennaio 2023

Batman 64

6,00 €

Contiene: Shadow War: War Zone (2022) #1, Deathstroke Inc. (2021) #9

In questo numero, una panoramica sull’impatto di Shadow War sull’Universo DC!

Talia al Ghul si unisce alla battaglia contro Deathstroke!

Qual è il legame tra Angel Breaker e Ghost-Maker?

Mentre Batman e Robin cercano di risolvere il mistero, Deathstroke pianifica il contrattacco a Talia e i suoi assassini!

Batman: Gotham Knights 4

Città Dorata

DC Select

5,00 €

Contiene: Batman: Gotham Knights – Gilded City (2022) #4

Prosegue l’emozionante prequel del videogioco Gotham Knights! Come è morto Batman? E perché la città è nelle mani dei suoi aiutanti più fidati?

Nella Gotham del presente si è diffuso un virus che sembrava essere collegato alla tossina dello Spaventapasseri, e invece ha un’origine molto più sinistra!

Cosa c’entra con tutto ciò la Corte dei Gufi? E qual è il suo legame con il misterioso vigilante noto come Fuggitivo?

Nel frattempo, Red Hood sta per compiere un viaggio che lo porterà fino a Santa Prisca!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Wonder Woman 35

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #786, Trial of the Amazons: Wonder Girl (2022) #2

Nuovo capitolo per Il processo delle Amazzoni!

Le tribù sono in competizione tra loro per decidere il proprio futuro.

In gioco non c’è soltanto la gloria, ma anche l’immortalità.

Qualcuno, intanto, trama da dietro la Porta del Fato. Wonder Woman e le sue sorelle stanno per scoprire la verità…

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 1

Variant Cover

DC Crossover 24

7,00 €

Contiene: Justice League: Road to Dark Crisis (2022) #1

Il nuovo e imperdibile evento targato DC è qui! La Crisi Oscura di Joshua Williamson sta per cominciare… e niente sarà più come prima!

Gli eroi di tutto il mondo devono fare i conti con nuovi equilibri e pericoli inattesi: quali sono i criminali che approfitteranno della situazione? E qual è il destino della Justice League?

Flash, Lanterna Verde e Aqualad si preparano a mettere in campo tutto il loro coraggio…

…ma l’attacco della Grande Oscurità è ormai imminente!

Lanterna Verde di Geoff Johns 4

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #1/4

Hal Jordan è di nuovo Lanterna Verde! Riuscirà a sopravvivere alla sua prima avventura?

Il ritorno di due storici avversari: Manhunter ed Hector Hammond!

Nessun uomo sfugge ai Manhunter, nemmeno se è dotato di un Anello del Potere. Ma allora da chi sta scappando questo robot sanguinario?

L’inizio della serie regolare scritta da Geoff Johns con le matite di Carlos Pacheco ed Ethan Van Sciver.

Batman/Spawn

Disponibile con Cover Spawn o Cover Batman

14,00 €

Contiene: Batman/Spawn (2022) #1

Il nuovo, attesissimo capitolo del team-up che ha esaltato i lettori negli anni 90!

A venticinque anni dal loro ultimo incontro italiano, Batman torna a scontrarsi con Spawn, uno dei personaggi indipendenti più amati della storia del fumetto!

Una nuova collaborazione tra i fuoriclasse Todd McFarlane e Greg Capullo!

Due eroi con una storia segnata dalla tragedia si ritrovano di nuovo di fronte… ma non per scelta! Chi sta tramando nell’ombra?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman/Spawn Classic

18,00 €

Contiene: Spawn/Batman (1994) #1, Batman/Spawn: War Devil (1994) #1

Dopo venticinque anni dalla prima e ultima pubblicazione italiana, torna uno degli eventi fumettistici più acclamati di sempre!

L’incontro fra due dei più famosi giustizieri dei comics: Batman e Spawn!

Due storie realizzate da alcuni dei più venerati creatori degli anni 90, fra cui Frank Miller, Todd McFarlane e Klaus Janson!

Da New York a Gotham City, lo scontro tra due filosofie della giustizia antitetiche nel trionfo dello storytelling dinamico in stile Image!

Terra-Prime: Il Crepuscolo degli Eroi

DC Collection

29,00 €

Contiene: Earth Prime (2022) #1/6

I personaggi delle serie televisive di The CW sbarcano nei fumetti grazie agli autori che li hanno resi celebri!

Ryan Wilder, alias Batwoman, fa il suo debutto sulla carta stampata! Superman e Lois festeggiano il loro primo anniversario…

Le storie con i protagonisti di Legends of Tomorrow, Stargirl, Flash e non solo!

Ma una minaccia che si nasconde sullo sfondo metterà in ginocchio i nostri eroi…

Wonder Woman: Evolution

Adattati o Muori

DC Collection

26,00 €

Contiene: Wonder Woman: Evoution (2021) #1/8

Diana Prince messa alla prova come mai prima d’ora!

Un racconto speciale che mette a fuoco la reale essenza della principessa di Themyscira!

Wonder Woman riscopre le sue paure più intime e si trova ad affrontare un nemico contro cui combattere non serve granché!

Testi di Stephanie Phillips (Harley Quinn) e disegni di Mike Hawthorne (Deadpool)!

Suicide Squad: Blaze

DC Black Label Complete Collection

27,00 €

Contiene: Suicide Squad: Blaze (2022) #1/3

La Task Force X al centro della sua missione più bizzarra e brutale!

Un metaumano con il potere di Superman ma privo della sua umanità, un essere inarrestabile governato solo dalla fame e dall’istinto, sta lanciando attacchi in tutto il mondo.

Per porre fine a questa minaccia, Harley Quinn, Peacemaker, Capitan Boomerang e King Shark sono stati incaricati di gestire cinque nuove, letali reclute.

L’acclamato team creativo di John Constantine: Hellblazer firma una storia oscura che non dimenticherete facilmente!

Rogues: I Nemici di Flash

DC Black Label Complete Collection

33,00 €

Contiene: Rogues (2022) #1/4

Dieci anni fa i nemici di Flash si sono separati andando ognuno per la propria strada, ma il tempo non è stato clemente con questi vecchi supercriminali.

Una vita di frustrazioni, costellata di reclusioni, riabilitazioni e lavori senza prospettive, li hanno portati allo stremo e ora sono stanchi di pagare per i loro crimini!

Un ultimo lavoro potrebbe riscattare il loro passato garantendo un futuro prospero, e Capitan Cold non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Ma per mettere a segno questo ultimo colpo, i Rogues dovranno infiltrarsi a Gorilla City…

Flash di Mark Waid 3

Doppio Disastro

DC Omnibus

104,00 €

Contiene: Flash (1987) #119/129, #142/163, #231/236, #1,000,000, Flash Annual (1987) #12, DC Universe Holiday Bash (1997) #1 (VI), Flash Plus (1997) #1 (I), Flash/Green Lantern: Faster Friends (1997) #1/2, Showcase ’96 (1996) #12 (II), Life Story of the Flash (1997) #1, Flash: Secret Files (1997) #1/2, Speed Force #1, Flash 80-Page Giant (1999) #1 (I), All Flash (2007) #1

Il terzo e ultimo volume per la leggendaria run di Flash scritta da Mark Waid!

Il matrimonio di Wally West e Linda Park è alle porte, ma niente andrà come previsto!

In un volume extralarge, termina l’epopea del Velocista Scarlatto: una girandola di emozioni che vi lascerà senza fiato!

Inoltre, tutte le storie di Flash firmate da Waid dopo la sua gestione!

Unwritten 1

Tommy Taylor e l’Identità Fittizia

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: Unwritten (2007) #1/5

Tommy è il figlio di un acclamato scrittore di romanzi fantasy che è misteriosamente sparito nel nulla.

Il protagonista dei suoi libri, che hanno conquistato il mondo, è un giovane mago ispirato al figlio, la cui identità si sta ora sovrapponendo a quella del personaggio!

Mentre misteriose forze oscure sembrano essere sempre più vicine, l’universo fantasy nato dalla mente del grande romanziere erompe nella realtà di Tom, e lui dovrà capire chi è davvero…

Il primo volume della sorprendente serie urban fantasy scritta da Mike Carey e illustrata da Peter Gross che rappresenta un enorme atto d’amore verso la letteratura.

Sleeper: Stagione Uno

DC Black Label

42,00 €

Contiene: Point Blank (2002) #1/5, Sleeper (2003) #1/12

Holden Carver è un agente nei guai: il capospia John Lynch, l’unico uomo che sa della sua missione… è in coma!

Tao, la mente criminale a capo dell’organizzazione in cui si è infiltrato Carver, sospetta qualcosa. O forse sta solo giocando al gatto col topo?

Come farà Carver a sopravvivere, diviso fra la missione originale e la lealtà ai nuovi sodali?

Un team creativo da sogno composto dai pluripremiati Ed Brubaker (Batman), Sean Phillips (Criminal) e Colin Wilson (Blueberry)!

Fables 12

L’Età Oscura

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fables (2002) #76/82

Continua l’incredibile epopea di Fables, la serie di Bill Willingham che ha reinventato i personaggi delle fiabe con storie moderne e appassionanti!

La battaglia fra Favolandia e il grande impero dell’Avversario si è conclusa, e ora le Fiabe libere di New York devono gestire quel che resta del loro antico nemico.

I festeggiamenti, tuttavia, sono destinati a concludersi!

Una nuova forza oscura sta per scatenarsi non solo sugli abitanti di Favolandia, ma su tutto il mondo terreno!

Promethea 1

DC Absolute

58,00 €

Contiene: Promethea (1999) #1/12

Uno dei capolavori dell’esoterismo a fumetti!

Quando Sophie Bangs, una normale studentessa che vive in una strana e futuristica New York, scopre di essere legata alla misteriosa entità di Promethea, l’incarnazione vivente dell’immaginazione, la sua vita cambia per sempre!

Sophie dovrà scoprire qual è il suo legame con Promethea e imparare i segreti dei suoi predecessori prima di essere distrutta da un antico arcinemico!

Il primo volume del tour de force magico di Alan Moore e J.H. Williams III, in un’edizione lussuosa e con tanti extra!

Flash 2

DC Classic Silver Age

37,00 €

Contiene: Flash (1959) #117/132

Continuano le avventure classiche di Flash!

Ci sono due Velocisti Scarlatti: Barry Allen e Jay Garrick. Quest’ultimo era il personaggio dei fumetti che appassionava il primo da ragazzino. La realtà è molto diversa, o meglio… molteplice!

Contiene pietre miliari adorate dai lettori come Flash dei due mondi! e Doppio pericolo sulla Terra!.

Una tappa cruciale della Silver Age dei comics!

Batman Magazine 1

5,90 €

Contiene: Il lancia-Batmobile di Batman