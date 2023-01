Dragon Ball Super 89 rivela la “Nemesi” di Trunks

Dragon Ball Super 89 rivela e mostra la nuova Nemesi di Trunks, che a quanto pare ha a che fare con la creazione del Dr. Hedo, un pericoloso Androide ispirato proprio dalle abilità del figlio di Vegeta.

Nel capitolo precedente i giovani Saiyan hanno rubato un CD importante dal laboratorio dello scienziato, e per questo il nipote di Gelo ha inviato la sua nuova creazione (“Beyta”) Beta 1 in ricognizione, in modo tale da recuperare l’oggetto e allo stesso tempo raccogliere informazioni sugli avversari.

(“Beyta”) Beta 1 si intrufola all’interno del Liceo frequentato da Goten e Trunks e successivamente ai sospetti di quest’ultimo l’Androide si rivela insieme al suo nuovo costume, ingaggiando uno scontro con il Guerriero Z.

Manco a dirlo quest’ultimo esce vittorioso, ma tanto basta a Hedo per raccogliere le informazioni e i dati necessari per il piano.

Beta 1 dopo la battaglia torna dal suo creatore, affermando la sua sconfitta con annesso fallimento della missione affidatagli, anche se senza volerlo ha comunque fatto una cosa giusta. Infatti il combattimento ha posto all’attenzione dettagli altamente importanti, che successivamente porteranno alla creazione dei Gamma.

Dragon Ball Super: (“Beyta”) Beta 1 è la Nemesi di Trunks

La “Nemesi” del figlio di Vegeta è proprio Beta 1, specie se consideriamo la sua natura di Androide ispirata proprio dalle doti combattive del giovane Saiyan e dal suo costume come Saiyaman X. Il nemico di questo capitolo 89 si pone come obiettivo quello di sconfiggere il ragazzo, anche se la missione principale era tutt’altra.

La fetta “slice of life” del manga è sicuramente molto gradita, specie se consideriamo la fossilizzazioni degli ultimi anni per quanto riguarda le ultime saghe. Interessante è anche vivere e conoscere meglio l’adolescenza di Goten e Trunks, anche se come riporta Comic Book il pubblico si sta facendo già due domande.

Se da una parte è interessante vivere l’adolescenza dei due Saiyan, da una parte il manga si sta forse sporgendo troppo per quanto riguarda la parte comica, che attualmente sembra aver preso il sopravvento, anche se al momento sono disponibili solamente due capitoli e l’arco narrativo è ancora lungo. Voi cosa ne dite? Diteci la vostra al riguardo.

Fonte Comic Book