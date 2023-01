One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1073

One Piece prosegue il suo arco narrativo finale e man mano capitolo dopo capitolo, Oda porta alla luce tantissime novità una più interessata dell’altra. Non a caso l’arco narrativo ha visto il debutto di Vegapunk, lo scienziato più intelligente e famoso del mondo che lavora al servizio del Governo Mondiale. Si scopre che in realtà stava sfruttando la sua posizione per raggiungere i suoi interessi e cercare di far avverare il suo sogno.

Dopo aver parlato a Rufy e a tutti gli altri membri della ciurma della vera identità dei Frutti del Diavolo e di come sia riuscito a duplicare alcuni di questi, ora si trova a dover sfuggire alle grinfie del CP0. L’organizzazione che lavora per il Governo Mondiale, con Rob Lucci a capo di questa, è arrivato su Egg Head con il solo obiettivo di eliminare lo scienziato. Quest’ultimo però è riuscito a farsi un nuovo alleato e si tratta proprio di Rufy.

Oggi abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo 1073 di One Piece. Queste arrivano direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1073 si intitola “Miss Buckingham Stussy” e svelerà ulteriori dettagli legati a uno dei componenti del CP0, Stussy appunto. Nelle pagine finale del capitolo 1072 questo personaggio ha agito inaspettatamente alle spalle dei suoi compagni, mettendo KO Kaku e minacciando Lucci di fargli lo stesso.

Lucci quindi la attacca, ma senza successo in quanto si tratta di un’illusione. Stussy infatti utilizza una variante della tecnica Kami-e chiamata “Corpo rimanente”. Come contrattacco, Stussy utilizza un rossetto contente amalgatolite per indebolire Lucci fino a fargli perdere i sensi, come ha fatto con Kaku.

Lo scontro è comunque ancora in corso e lei non riesce a superare, e quindi non ne prende il posto, la gerarchia del controllo dei Seraphim, ottenuto da Lucci. Il nemico ora sono proprio i Seraphim e Zoro affronterà quello identico a Mihawk, salvando Lilith. Lo stesso intervento provvidenziale arriva da Sanji.

Il capitolo 1072 riporterà i lettori su un altro luogo, ossia l’isola Sphinx. Marco e colui che si dichiara il figlio di Barbabianca, Edwar Weeble, torneranno sulle pagine del capitolo in arrivo. Quando Marco si trovava sull’isola di Wano, la Marina si era recata sull’isola di Sphinx e Weeble l’aveva protetta. Tuttavia l’ammiraglio Ryokugyuu l’ha catturato.