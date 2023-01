One Piece 1072: la vera natura di quel personaggio si rivela (SPOILER)

One Piece 1072 ha mostrato e messo in scena tanti dettagli importanti, e dopo alcuni scontri ecco che un cliffhanger rivela la vera identità di un determinato personaggio, scombussolando completamente la visione del pubblico. Ovviamente ci saranno spoiler e se non siete in pari non continuate.

Intanto che la Marina e il CP9 stanno rendendo le cose complicate ai Mugiwara, ecco che una nuova rivelazione legata a Vegapunk prende piede.

Nelle ultime pagine del capitolo infatti, si scopre che Stussy è un clone di un membro del leggendario gruppo di pirati Rocks, che ha un legame importante con il dottore, scombussolando nuovamente le carte in tavola.

Nel nuovo aggiornamento inerente alle avventure dei Cappello di Paglia, questi ultimi si dirigono al laboratorio centrale di Vegapunk e successivamente all’intralcio di Kaku, fronteggiato poi da Zoro, il clone fa la sua comparsa attaccando il membro del CP9.

One Piece 1072: Stussy in difesa dei Mugiwara

Da come avete letto Kaku subisce l’ira del clone, e dopo l’attacco in questione quest’ultimo minaccia di fare lo stesso con Lucci, attualmente una delle minacce peggiori per i protagonisti.

Successivamente abbiamo una breve spiegazione inerente alla natura di Stussy, che come accennato è in realtà un clone di Miss Buckingham Stussy, un ex membro dei pirati di Rocks e anche madre dell’ex Edward Weevil, ex membro dei Sette Signori della Guerra. Insomma, tutto sommato una figura altamente rilevante.

Come se non bastasse scopriamo anche che Stussy è stato il primo clone creato con successo dal Dr. Vegapunk e dall’organizzazione MADS, acquisendo così ancora più valore complessivo. Tutto arriva da CB.

Grazie alle missioni segrete svolte nel corso del tempo il personaggio ha agganci importanti anche con il Governo Mondiale e per questo potrebbe risultare una figura ancora più rilevante di quanto si pensa.

Al momento abbiamo solamente un’infarinatura di questo personaggio, dato che non sappiamo ancora il vero motivo delle sue azioni e delle sue missioni segrete, ne tanto meno dei suoi agganci o qualsiasi altra cosa riguardante il complesso e sfaccettato mondo della Grand Line.

Cosa ne pensate di questo plot twist dedicato a Stussy? Una figura rilevante del mondo di One Piece.

