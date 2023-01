La serie anime di Dragon Ball Super è ferma da qualche anno ormai, e nonostante questo non accenna a mostrare delle sostanziose novità al riguardo di un sequel dedicato alle nuove avventure di Goku, Vegeta e gli altri.

Oggi però, tramite un tweet che discute della descrizione di Toei all’AnimeJapan potremo avere qualcosa di veramente succoso all’orizzonte, anche se non si tratta di conferme ovviamente. Il post in questione è del sempreverde DBSChronicles, che ipotizza un eventuale annuncio anime da parte di Toei prossimamente.

Nel corso di questi mesi non abbiamo mai avuto le idee chiare al riguardo, e dopo le speranze del pubblico per quanto riguarda un sequel di Dragon Ball Super, è stato svelato che la prossima serie del franchise non avrà a che fare con la timeline principale, escludendo quindi un seguito diretto almeno al momento.

But this description got me thinking… 🤔🤔 Still, don't have high hopes from now. pic.twitter.com/7LvFMeraq1 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) January 21, 2023

Il post in questione mette in evidenza la descrizione di Toei per quanto riguarda l’AnimeJapan appunto, visto che in alto leggiamo: “Tutte le ultime novità e informazioni per quanto riguarda i franchise di Toei Animation saranno raccolte tutti all’interno dello stand; qualsiasi progetto presente e futuro sarà presente all’evento”.

Questa ha ovviamente acceso nei fan la possibilità di vedere un qualcosa d nuovo durante la manifestazione, e nonostante non si tratti di una nuova serie anime canonica, di certo gli appassionati saranno contenti di visionare un altro prodotto anime dedicato.

Il post è di discussione, e quindi crea solamente questo, senza lasciare spiragli al riguardo di una conferma o qualcosa di veramente ufficiale. Prima o poi l’anime di Super continuerà, forse successivamente alla fine dell’arco “Super Hero”, l’anello di congiunzione tra l’anime e il manga al momento.

Se arriverà un annuncio anime sarà probabilmente un qualcosa sulla scia di Super Dragon Ball Heroes, ovvero il prodotto ispirato e tratto dal videogame dedicato, dove è possibile vedere e ammirare trasformazioni uniche e non presenti nelle produzioni canoniche.

Voi cosa ne pensate? Arriverà mai una nuova serie canonica e sequel di Super? Non ci resta che attendere l’AnimeJapan per avere qualche conferma al riguardo, anche se al momento è un’ipotesi ancora lontana.

Fonte Twitter Dragon Ball Super: Chronicles