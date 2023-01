Da oggi debutta un nuovo editore: ISHI PUBLISHING. La nuova casa editrice si pone un obiettivo per preciso che sarà descritto ampiamente in calce, e debutterà come accennato con il titolo Tokyo Duel di Toshiaki Yamada.

ISHI PUBLISHING si presenta così:

“C’era davvero bisogno di un nuovo editore? La Ishi Publishing srl nasce anche per rispondere a questa domanda. Pubblicheremo chiaramente fumetti, nello specifico manga, settore in cui siamo specializzati.

Non siamo velleitari, né alle prime armi, in quanto il progetto trae le sue fondamenta dalla competenza e dal know how (e perché no, dalla passione quasi maniacale) maturati in anni di lavoro nel settore editoriale da parte dei fondatori: Alberto Galloni, Luca Ippoliti e Andrea Borgetti.

Abbiamo le idee chiare? Certo, ma senza inseguire dogmi. Ci piace leggere e fare leggere? Indubbiamente. Quindi, perché dare vita a un nuovo editore? Perché l’esperienza maturata ci ha portato ad avere una attenta visione di come gestire tutte le questioni e criticità che riguardano questo particolarissimo e, per certi versi, folle settore. Insomma, tutto questo per dire che… faremo a “modo nostro”, sperando di piacervi!”

La missione della casa editrice



“Sulla base della nostra esperienza pregressa e del grande interesse che sta suscitando il mercato dei manga in Italia, vogliamo proporre tutti i tipi di contenuti per un target young adult, inclusi boys love e seijin manga. Non trascureremo inoltre i lettori di manga hardcore, che sono abituati a leggere e guardare anime.

Nel nostro primo anno di attività abbiamo in programma di pubblicare almeno 50 titoli manga.

E, dulcis in fundo, ecco il primo titolo che siamo lieti di annunciare:”

TOKYO DUEL VOL.1 – Scheda tecnica

Data di uscita: 4 febbraio 2023

4 febbraio 2023 testi: Toshiaki Yamada

Toshiaki Yamada disegni: Toshiaki Yamada

Toshiaki Yamada prezzo: 2,90€ riservato alla prima tiratura fino ad esaurimento scorte. Prezzo ristampa 6,90€

2,90€ riservato alla prima tiratura fino ad esaurimento scorte. Prezzo ristampa 6,90€ formato: 12,8×18,2

12,8×18,2 pagine: 192

192 genere: Shonen Battle

Shonen Battle periodicità: mensile

CHI PRENDERÀ IL CONTROLLO DELLA STAZIONE DI TAKANAWA GATEWAY? CHE LO SCONTRO ABBIA INIZIO!

Ogni quartiere della linea ferroviaria Yamanote ha il proprio yojimbo, protettore della sua gente. All’alba dell’era Reiwa, in seguito all’annuncio dell’apertura di una nuova stazione viene bandito il Torneo della Circonvallazione di Tokyo, in cui gli yojimbo si sfidano per ottenere il dominio sui centri abitati dei loro avversari. Il paladino di Kanda, Koinosuke Yasuda, scende in campo per difendere l’esistenza stessa del suo quartiere!Non lasciatevi sfuggire i bizzarri e sadici fighter di questo torneo fino all’ultimo colpo speciale!

Questo primo volume uscirà in cut-price a 2,90 € fino a esaurimento scorte!

