Crunchyroll ha finalmente annunciato i candidati e ha aperto le votazioni per il suo settimo Anime Awards annuale. Leader nelle nomination è Spy x Family con nomination in 14 categorie e L’Attacco dei Giganti in 12 categorie. Ci teniamo a precisare che non sono presenti nomi di alcuni titoli che hanno debuttato nel 2022 è perché son usciti in autunno 2022. Quindi gli anime di fine 2022 non rientrano in questa edizione. ma faranno parte di quella dei premi del 2024.

Senza dilungarci troppo, riportiamo di seguito una lista di Crunchyroll che elencherà tutti gli anime candidati alla settima edizione degli Anime Awards.

Crunchyroll annuncia gli anime candidati alla settima edizione degli Anime Awards

MIGLIOR ANIME DEL 2022:

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

Parte 2 Cyberpunk: Edgerunners

Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

Lycoris Recoil

Ranking of Kings – P arte 2

arte 2 Spy x Family

MIGLIOR ACTION:

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

Parte 2 Cyberpunk: Edgerunners

Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean

Lycoris Recoil

Spy x Family

MIGLIORE ANIMAZIONE:

Akebi’s Sailor Uniform

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

Parte 2 Cyberpunk: Edgerunners

Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

Ranking of Kings – Parte 2

– Parte 2 Spy x Family

MIGLIOR DESIGN DEI PERSONAGGI:

Cyberpunk: Edgerunners

Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean

My Dress-Up Darling

Ranking of Kings – Parte 2

– Parte 2 Spy x Family

COMMEDIA MIGLIORE:

Kaguya-sama: Love is War Ultra Romantic

Kotaro Lives Alone

My Dress-Up Darling

Spy x Family

Uncle From Another World

Ya Boy Kongming!

MIGLIORE SERIE IN CORSO:

L’Attacco dei Giganti ( L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2)

( Parte 2) Demon Slayer ( Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento )

( ) Le Bizzarre Avventure di JoJo ( Le Bizzarre Avventure di JoJo : Stone Ocean )

( ) Kaguya-sama: Love is War ( Kaguya-sama: Love is War Ultra Romantic )

( ) Made in Abyss ( Made in Abyss: la città dorata del sole ardente )

( ) One Piece

MIGLIOR REGISTA:

Haruo Sotozaki , Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

, Hiroyuki Imaishi , Cyberpunk: Edgerunners

, Kazuhiro Furuhashi , Spy x Family

, Shingo Adachi , Lycoris Recoil

, Yousuke Hatta , Ranking of Kings – Parte 2

, – Parte 2 Yuichiro Hayashi , L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

MIGLIORE GENERE DRAMMATICO:

86 EIGHTY-SIX Part 2

Part 2 L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

Parte 2 Cyberpunk: Edgerunners

Dance Dance Danseur

Kotaro Lives Alone

Made in Abyss: la città dorata del sole ardente

MIGLIORE FANTASY:

Demon Slayer: Distretto dell’intrattenimento

Made in Abyss: La città dorata del sole ardente

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 1, Parte 2

Stagione 1, Parte 2 Overlord IV

Ranking of Kings – Parte 2

– Parte 2 The Case Study of Vanitas – Parte 2

MIGLIORE FILM:

Bubble

Dragon Ball Super: Super Hero

INU-OH

Jujutsu Kaisen 0

One Piece Film: Red

The Deer King

MIGLIORE PERSONAGGIO PRINCIPALE:

Bojji, Ranking of Kings – Parte 2

– Parte 2 Chisato Nishikigi, Lycoris Recoil

David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners

Eren Jaeger, L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale Parte 2

Parte 2 Loid Forger, Spy x Family

Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

MIGLIORE DOPPIAGGIO ITALIANO:

Andrea La Greca , Rengoku, Demon Slayer Mugen Train

, Rengoku, Andrea Oldani , Daida, Ranking of Kings – Parte 1

, Daida, – Parte 1 Deborah Morese , Marin Kitagawa, My Dress-Up Darling

, Marin Kitagawa, Elisa Giorgio , Maki Zen’in, Jujutsu Kaisen – Parte 1

, Maki Zen’in, Parte 1 Giulia Maniglio , Riku, Made in Abyss: La città dorata del sole ardente

, Riku, Simone Lupinacci , Shoyo Hinata, Haikyu!! To The Top

MIGLIORE NUOVA SERIE:

Call of the Night

Cyberpunk: Edgerunners

Lycoris Recoil

My Dress-Up Darling

Spy x Family

Ya Boy Kongming!

MIGLIOR PERSONAGGIO DI SUPPORTO: