Quali sono le scene più tristi degli anime mai viste dai fan?

Quali sono le scene più tristi che tutti gli appassionati degli anime hanno mai visto? Si tratta di un sondaggio che ha coinvolto tantissimi appassionati su Twitter di cui abbiamo il piacere di parlare. Ormai è da diversi anni che le serie anime degli adattamenti manga dimostrano di coinvolgere in maniera globale tantissimi appassionati.

Tantissimi successi shonen, come One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach e i più recenti Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, riescono a colpire e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Questo significa che ci sono alcune serie create con il solo scopo di emozionare, esaltare e anche far riflettere.

Nel presente articolo vogliamo quindi riportare le risposte più interessanti di tutti gli utenti Twitter che hanno risposto al sondaggio dell’insider Sanjistars.

Naturalmente gli utenti hanno dovuto scavare nella loro memoria e pensare a tutte le scene che hanno segnato in maniera profonda i loro cuori e che non possono non essere considerati. Infatti le scelte condivise dai fan sono sufficienti per far tornare alla memoria scene e vicende che alla fine non sono mai state davvero dimenticate da nessuno.

Di seguito riporteremo i momenti condivisi più iconici e interessanti. Chiaramente la maggior parte di queste, sono scene legate alla perdita di un personaggio importante, ma anche a momenti commoventi e quindi più positivi.

Tutti ricorderanno un momento molto importante e toccante in One Piece legato alla Going Merry. Dopo molti viaggi condivisi con la prima nave di Rufy, i protagonisti hanno dovuto dirle addio. La situazione legata alla nave ha provocato conflitti interni alla ciurma che sono arrivati a uno scontro tra Rufy e Usopp, tra i più difficili da guardare.

L’Attacco dei Giganti è tornato sulla bocca di tutti dopo la conferma della stagione finale dell’anime. Questo è uno dei momenti più belli che vedono Grisha cercare il perdono dal suo primogenito, Zeke, consapevole di non essere stato un padre presente.

Naruto è famoso per le sue scene strappalacrime, ma questa, dove incontra per la prima volta sua madre e ha la possibilità di parlarle, è travolgente. La scelta delle musiche in sottofondo rendono il tutto ancora più duro da sopportare senza commuoversi.

Qual è la scena più triste che avete mai visto in una serie animata?