JoJoLands: arrivano i primi sketch della parte 9

JoJolands è la nona parte di questo longeva e intricata storia, che dopo anni ha finalmente raggiunto la sua serializzazione ufficiale, confermata per il 17 febbraio di quest’anno. Come sempre non sappiamo ancora nulla al riguardo della storia, se non alcuni dettagli condivisi con le pinze.

Dopo alcuni leak oggi Shuesiha ha mostrato al pubblico uno sketch molto particolare, che inizia a immergere i fan nei paesaggi subtropicali in cui il protagonista della storia inizierà a muoversi a partire dal mese di febbraio sulle pagine di Ultra Jump. Tutto arriva da CB.

Nella “veloce” bozza condivisa da Araki possiamo intravedere alcuni sprazzi della location in cui si muoveranno i personaggi di JoJolands, e tra oceani, palme, montagne e via discorrendo il discendente di Joseph Joestar avrà l’occasione di confrontarsi con se stesso e i suoi poteri.

In basso allo sketch vediamo inoltre l’insegna di un grande aeroporto, mentre poco giù notiamo la presenza di una barca a vela al largo della costa. Come già sapevamo anche con questa bozza, esploriamo solamente l’ambientazione della parte 9 del manga, che avrà delle tinte tropicali.

JoJolands: Araki condivide un primo sketch

ROUGH SKETCHES FROM THE FIRST CHAPTER OF #THEJOJOLANDS – RELEASES ON FEB 17TH, 2023! pic.twitter.com/RcYTjpLDeX — STICKER ⋆ ⁽ᴶᴶᴮᴬ₋ᴺᴱᵂˢ⁾ (@StickerTricker) January 18, 2023

Come accennato la serie uscirà su Ultra Jump il 17 febbraio, iniziando così una serializzazione importante sia per quanto riguarda il medium manga, sia per il franchise di JoJo in generale che ha ottenuto nuova linfa vitale grazie alla nuova trasposizione anime iniziata circa 10 anni fa.

Le prime info per quanto riguarda questa serie sono arrivate dopo la conclusione di JoJolion, l’ottava serie del franchise ambientata in un universo alternativo, così come avvenuta con la serie ancora precedente Steel Ball Run, anch’essa fuori dalla timeline ufficiale delle prime sei serie del franchise.

Infatti quella appena conclusa su Netflix, Stone Ocean, è l’ultima serie ambientata nell’universo narrativo principale di Jojo, anche se alla fine nonostante siano “mondi diversi” anche JoJolands si appoggerà alla timeline principale, data la natura del protagonista appartenente al casato dei Joestar. Cosa ne pensate di queste prime informazioni?

Ovviamente non abbiamo ancora nulla, ma anche se in maniera grama alla fine della fiera possiamo iniziare a valutare grossolanamente la vicenda generale di questa nona parte.

Fonte Comic Book – Twitter @StickerTricker