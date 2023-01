Dragon Ball: Radish si trasforma in Super Saiyan in un video fan made

Dragon Ball nel corso degli anni ha presentato tantissimi personaggi e guerrieri. Uno dei primi Saiyan arrivati sulla Terra, oltre a Goku, è suo fratello Radish. Soprattutto è il primo villain di Dragon Ball Z ed era molto pericoloso e spietato.

Insieme a questo personaggio un altro Saiyan giunto sulla Terra è stato Nappa. Molti sono i fan che si sono dilettati nell’immaginare i due Saiyan trasformarsi nel leggendario Super Saiyan. Infatti oggi riportiamo un aggiornamento dove riportiamo un video fan made che mostra il fratello di Goku raggiungere un nuovo livello.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’animatore JsCandyHell. Quest’ultimo ha condiviso un’impressionante animazione che vede Radish apparentemente diventare un Super Saiyan per la prima volta. Come tutti i fan della serie sanno, il fratello di Goku non ha mai raggiunto questo livello, fatta eccezione per la serie nota come Super Dragon Ball Heroes.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

(epilepsy warning for full screen flashes)

It's finally done x_x Super Saiyan Raditz, animated in the style of early DBZ

Huge thanks to my wife @betaruga1 for her help, love, and support to get me through this one <3 pic.twitter.com/Lt7ViW8bnk

— J's Candy Holiday (@JsCandyHell) January 16, 2023