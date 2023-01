L’Attacco dei Giganti: il regista parla della difficoltà nella produzione della stagione finale

L’Attacco dei Giganti ha recentemente annunciato, attraverso un nuovo trailer, la data ufficiale per il ritorno con la terza parte della stagione finale dell’anime.

Questa porterà alla conclusione della battaglia violenta tra gli ultimi componenti dell’esercito ricognitivo e il loro ex amico e collega Eren Jaeger, ora alla guida di un esercito di Titani Colossali che controlla tramite il potere del Gigante Fondatore.

La stagione finale sarà divisa in due parti. La prima parte è prevista a marzo. Oggi riportiamo che il regista che si occupa della produzione del suono di Studio MAPPA ha condiviso un grande aggiornamento sullo stato della produzione.

L’attuale direttore del suono degli episodi finali de L’Attacco dei Giganti, Masafumi Mima, ha condiviso un aggiornamento in merito al doppiaggio. Stando alle sue parole ha affermato che la produzione ha subito duramente gli effetti della pandemia di COVID-19.

Attualmente la recitazione vocale prosegue tutt’ora sotto la direzione del regista Yuichiro Hayashi. “A causa del COVID, molti membri del cast e dello staff del suono sono sovraccarichi di lavoro, quasi tre volte rispetto al solito” condivide Mima.

Estrapolando su questo punto, Mima ha scomposto l’attuale carico di lavoro sulla base dei problemi sorti a causa della pandemia.

Prima del COVID, infatti, circa 30 doppiatori lavoravano alla recitazione in un tempo limitato di 5 ore.

Attualmente il tempo limite è arrivato a 7 ore. Da questo si evince la difficoltà nel proseguire il lavoro e Mima si scusa con i fan. Promette che stanno facendo del loro meglio.

Attualmente il Mikasa, Armin e gli altri guerrieri di Paradis hanno dovuto fare alcune scelte difficili per scegliere il modo migliore per fermare il nuovo piano genocida di Eren.

Ora l’esercito ricognitivo vede al suo fianco alleati importanti come Annie e Reiner e sta conducendo una battaglia con la disperata speranza di riportare Eren a ragionare e a tornare come un tempo.

Inutile dire che, indipendentemente da chi vincerà questa battaglia per il futuro del mondo, la serie animata di MAPPA non avrà un lieto fine per nessuna delle parti coinvolte.

Fonte – Comicbook