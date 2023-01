L’Attacco dei Giganti annuncia lo speciale conclusivo della serie animata

L’Attacco dei Giganti ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per la terza parte finale del suo adattamento anime. Lo Studio MAPPA è pronto a concludere una volta per tutte la storia di Eren Jaeger. Gli ultimi episodi inoltre, saranno strutturati in due parti.

Il primo episodio conclusivo della stagione finale prevista per marzo. Oggi riportiamo anche che è previsto uno speciale che porterà tutti gli appassionati dietro le quinte per scoprire come finirà la serie.

Questo speciale quindi permetterà a tutti i fan della serie animata che adatta il manga di Isayama, di vedere da vicino come MAPPA abbia lavorato allo sviluppo della conclusione dell’anime.

L’imminente speciale andrà in onda il 23 febbraio su NHK TV in Giappone. Si tratterà di un appuntamento imperdibile che darà ai fan la possibilità di scoprire come si sta sviluppando il gran finale de L’Attacco dei Giganti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider nhk_100CAM. Di seguito ne riportiamo il contenuto presente in questo annuncio:

Gli ultimi episodi andati in onda della seconda parte della quarta stagione, hanno mostrato che alla nuova armata ricognitiva si sono uniti allo scontro Annie, Reiner e Pieck.

Mikasa e gli altri storici personaggi quindi sono riusciti a trovare un percorso comune con coloro che un tempo erano nemici e hanno provocato tantissima sofferenza.

Questo nuovo grande esercito di alleati non può avere nessun tipo di ripensamento e pensare alla salvezza dell’umanità prima che dell’uomo, in questo caso Eren. Non a caso sarà una corsa contro il tempo, poiché Eren ha risvegliato il gigante fondatore e controlla la marcia dei colossali, diretta verso la nazione di Marley.

In questo modo ha iniziato il suo piano distruttore, iniziando a schiacciare tutto e tutti. Indipendentemente da chi vincerà questa guerra, il mondo descritto da Hajime Isayama non sarà più lo stesso.

La discesa di Eren in quello che nella visione comune è il male, è un percorso che i fan probabilmente non si sarebbero mai aspettati. Lo sviluppo del suo personaggio ha spalancato la sua furia sul mondo.

Considerando l’accoglienza del finale del manga da parte dei lettori, sarà interessante vedere come reagiranno gli spettatori alla tanto attesa conclusione, finalmente in arrivo sul piccolo schermo nel 2023.

Fonte – Comicbook