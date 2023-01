One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1072

One Piece dopo più di 20 anni continua a rendere sempre più interessante il lungo viaggio di Monkey D. Rufy, e si tratta di una caratteristica per niente semplice e scontata. Quello che riesce a fare Oda dimostra costantemente il motivo del forte successo di questo capolavoro che ha raggiunto i lettori in tutto il mondo.

Ora il manga si trova nel suo arco narrativo finale, e nonostante questo porterà alla conclusione delle avventure di Rufy, tutti i fan possono stare tranquilli in quanto non finirà così presto. Queste sono le parole di Oda stesso durante il Jump Festa che si è tenuto a dicembre.

Dopo le vicende di Wano, i protagonisti sono rocambolescamente giunti sull’isola di Egghead, un luogo speciale dove si trova il laboratorio di Vegapunk.

Qui lo scienziato si è finalmente mostrato per la prima volta ed è il vero protagonista dell’arco. Non a caso, sta rivelando tantissimi segreti e misteri legati al Governo Mondiale, all’identità reale del Frutti del Diavolo e a come sia riuscito a duplicarli.

Ha anche parlato del suo sogno e per realizzarlo ha condotto indagini scoprendo cose che non doveva scoprire. Per questo il CP0 gli dà la caccia ed è determinato a eliminarlo.

Oggi abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo 1072.

Chiaramente ci teniamo a comunicare che saranno presenti spoiler, quindi per coloro non interessati, l’ideale sarebbe non proseguire con il presente articolo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1072 di One Piece si chiamerà “il peso della memoria” e inizierà con un flashback. Questo vedrà Vegapunk che spiegherà che il potere di Kuma è capace di trasformare le cose intangibili in tangibili. Questo è già stato mostrato durante l’arco di Thriller Bark, quando ha estratto tutto il dolore di Rufy dal suo corpo.

Dopo il ritorno allo scontro tra Rufy e Lucci, ora toccherà a Zoro e Kaku! Come avevamo immaginato, anche Kaku dimostrerà di essere riuscito a risvegliare il potere del suo Frutto del Diavolo Zoo Zoo modello giraffa. Nonostante questo Zoro lo batterà facilmente.

Il capitolo 1072 introdurrà una rivelazione importante. Stussy, uno dei componenti del CP0, si rivela essere un clone dei Pirati di Rocks, ossia la ciurma di Kaido e Big Mom.