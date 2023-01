One Piece Odyssey è ormai prossimo alla sua pubblicazione ufficiale, ancora confermata per il 13 gennaio su console old e next-gen. Dal 10 gennaio sarà disponibile la demo di gioco, e poco prima di quella data Katsuaki Tsuzuki ha aggiornato il pubblico su quest’ultima, parlando di tutti i dettagli inerenti alla demo in questione.

Tra le cose più importanti troviamo sicuramente quella riguardante i salvataggi di gioco, dato che potranno essere trasferiti sul gioco completo una volta conclusa la prova. All’interno delle ultime dichiarazioni di Tsukuzi scopriamo che la demo in questione durerà circa 2 ore, e partirà dall’inizio del gioco, così da avere un’impostazione più chiara:

“All’interno della demo il giocatore assisterà al naufragio dei Mugiwara sull’Isola Waford, dove faranno la conoscenza dei nuovi personaggi Lim e Adio, due figure molto importanti di questa nuova avventura.

Come sezione da giocare nella demo abbiamo optato per quella iniziale, così da mostrare la storia di Odyssey fin da subito, per l’occasione completamente inedita e rivisitata sotto alcuni punti. Inoltre, dato che la maggior parte dell’utenza si aspetta un’esperienza RPG, non vogliamo correre il rischio di annoiare.

Dato che il tutorial e la parte iniziale del gioco hanno un buon equilibrio abbiamo scelto di portare quella sezione di gioco all’attenzione del pubblico, così che quest’ultimi possono avere un quadro completo ed equilibrato di quello che andranno ad affrontare all’interno di questa nuova storia.”

Il director di gioco ha confermato anche l’assegnazione dell’oggetto in-game Golden Jelly, che sarà dato ai videogiocatori solamente una volta acquistato il gioco completo e finito/provato la demo. Una premessa interessante che sicuramente condurrà a un boom di download non indifferente a partire dal 10 gennaio. Tutto arriva da CB.

One Piece Odyssey: ecco tutti gli aggiornamenti sulla demo di gioco

One Piece Odyssey uscirà il 13 gennaio in tutto il mondo, e avrà una storia inedita al suo interno che andrà anche a riadattare le saghe originali, così da creare un ottimo equilibrio. Eiichiro Oda ha avuto una parte molto attiva all’interno dello sviluppo del gioco, e anche per questo la fiducia in Odyssey è aumentata esponenzialmente.

Voi cosa ne pensate? Giocherete la demo?

Fonte Comic Book