Dragon Ball Super ha dato il via alla sua nuova saga in versione cartacea, dove Goten e Trunks sono al centro delle vicende dopo un tormentato arco narrativo che ha visto come protagonisti Goku e Vegeta alle prese con dei guerrieri davvero temibili.

Dopo un primo capitolo divertente e leggero, Toyotaro ha discusso del futuro del manga tramite una nuova intervista che ha dato un buon inizio a questo 2023.

Le sue parole hanno descritto le intenzioni che si hanno con questa nuova serie, che dovrebbe raccontare uno spaccato di vita dell’adolescenza di Goten e Trunks mai visto nelle serie precedenti, quindi anche per questo il tutto risulta davvero interessante.

“Ci saranno ovviamente numerosi sviluppi e diramazioni in questa saga, e abbiamo in mente dei colpi di scena molto interessanti che coinvolgeranno la maggior parte dei personaggi. Da come potete intuire saranno raccontanti gli anni adolescenziali di Goten e Trunks e anche per questo la storia porrà elementi da commedia romantica.

Inoltre, se avete letto il primo capitolo, vi ricorderete un disco che compare verso la fine, che come potete immaginare rivelerà e mostrerà delle vicende molto divertenti e anche interessanti: spero vi piaccia.”

Dragon Ball Super: Toyotaro discute del futuro di “Super Hero”

Come sapete ampiamente “Super Hero” si collega agli eventi del film uscito nel 2022 nelle sale, dato che questo nuovo arco narrativo fa da prequel al lungometraggio appena citato. Tutto arriva da CB.

Così come anticipa lo stesso Toyotaro questa nuova saga si andrà a concludere proprio quando iniziano gli eventi della pellicola animata, creando un “filo rosso” che connetterà perfettamente la timeline anime e manga.

“Sono anche sicuro che tutto il pubblico abbia ormai capito che questa saga andrà a connettersi con il film “Super Hero”, anche perché Dr. Hedo è il villain della storia che vede al centro Goten e Trunks. Con il proseguire della storia gli appassionati scaveranno anche nei particolari del nipote di Gelo, scoprendo come è andato in prigione e via discorrendo”.

Una trovata narrativa sicuramente interessante che porterà nuova linfa al franchise di Dragon Ball, da troppo tempo ormai Goku e Vegeta dipendente, cosa ne pensate?

