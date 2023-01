Jujutsu Kaisen: Akutami non lavorerà su un’evoluzione di trama simile a quella di Naruto

Jujutsu Kaisen è tra i manga più seguiti degli ultimi anni e quest’anno è pronto a tornare con la seconda stagione animata prodotta da MAPPA.

Dopo aver registrato ottimi risultati con la prima stagione anime e il film, finalmente Yuji tornerà sul piccolo schermo. Attualmente possiamo riportare che si tratta di una delle migliori serie shonen in corso e il mangaka, Gege Akutami, cura molto ogni singolo dettaglio sul futuro di Jujutsu Kaisen. Oggi riportiamo che il mangaka stesso ha confessato che non lavorerà su un’evoluzione di trama simile a quella di Naruto, nonostante il suo successo.

L’aggiornamento arriva da un’intervista che Akutami fece in Francia un paio di anni fa. La conversazione è riemersa grazie a una traduzione che permette agli appassionati di scoprire come Akutami voglia evitare il percorso di redenzione dei villain, come spesso è accaduto in Naruto.

Akutami stesso ne parla con un esempio, prendendo come esempio proprio il manga di Kishimoto. Come tutti ricorderanno Naruto riesce in qualche modo a fare aprire gli occhi ad alcuni dei suoi nemici. Basti pensare a Gaara, a Obito e allo stesso Sasuke. Per Akutami sembra molto improbabile che Sukuna possa accettare Yuji o l’amore degli altri. “È impossibile che possa espiare i suoi peccati“, ha confessato il mangaka.

Un altro villain importante di Jujutsu Kaisen è Mahito. I suoi ideali sono simili a quelli di Sukuna. Akutami non ha intenzione di applicare su questi personaggi quella situazione in cui viene fuori un animo gentile nascosto. “Mahito è intrinsecamente malvagio, pensa solo a far soffrire gli esseri umani” ha affermato.

Quindi possiamo confermare che le ideologie dei villain di Jujutsu Kaisen non saranno influenzate altrimenti fino a cambiare.

Naturalmente, a volte Naruto è riuscito a cambiare la prospettiva delle cose ai suoi nemici. Naruto aveva quello che serviva per rendere i suoi nemici consapevoli del loro sbaglia, ma non esiste un personaggio del genere in Jujutsu Kaisen.

Fonte – Comicbook