Dragon Ball Super: il nuovo arco avrà contenuti da commedia romantica

Dragon Ball ha da sempre appassionato milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo per le battaglie spettacolari e soprattutto per le trasformazioni assolutamente iconiche. Ma difficilmente qualcuno si ricorderà di momenti romantici. Anche se le coppie non mancano, come Chichi e Goku o Vegeta o Bulma, non ci sono mai stati momenti romantici. I guerrieri Z erano troppo dediti agli allenamenti e al combattimento.

La serie è uno shonen in tutto e per tutto. Ovviamente questo non significa che il romanticismo sia completamente inesistente in Dragon Ball poiché diverse coppie vivono la loro vita al meglio. Oggi però in questo articolo abbiamo il piacere di riportare che l’ultimo arco di Dragon Ball Super avrà anche contenuti più dolci, con momenti da commedia romantica.

L’aggiornamento arriva direttamente dal disegnatore del manga stesso, ossia Toyotaro. Infatti durante una recente intervista con Shueisha, il mangaka ha parlato delle novità che ha deciso di inserire insieme a Toriyama nel nuovo arco narrativo “Super Hero“.

Toyotaro si è rivelato essere un forte sostenitore dell’aggiunta di scene comiche e romantiche. E questa sua idea gode del supporto del maestro Akira Toriyama.

Toyotaro stesso ha confessato che ha aggiunto alcuni momenti di commedia romantica. “Questo è qualcosa che Toriyama non fa molto“, ha detto il giovane mangaka.

Infatti nel secondo capitolo del nuovo arco, ossia l’89, si vedrà Mai andare a scuola. I lettori avranno modo di assistere a momenti comici e romantici che renderanno Dragon Ball più divertente.

Ovviamente, il primo capitolo di “Super Hero” ha anticipato alcuni momenti divertenti da commedia romantica. La storia si concentra su Goten e Trunks da adolescenti. La coppia Saiyan sta affrontando tutte le vicende legate dell’adolescenza.

Frequentano infatti il liceo e questo toglie loro la maggior parte del tempo. Trunks introdurrà i lettori nel suo lato sentimentale, dato che prova qualcosa per Mai. Sembra che la sua cotta non farà che subire un evoluzione, quindi non resta che leggere Dragon Ball Super. Non bisogna dimenticare che l’altro protagonista è Goten, quindi sarà sicuramente interessante se anche lui comincerà a provare qualcosa per una ragazza tra i compagni dei due Saiyan.

Fonte – Comicbook