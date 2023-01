One-Pucnh Man ha avuto un 2022 molto interessante per quanto riguarda la controparte cartacea, specie se consideriamo che ormai l’anime è fermo da un bel po, anche se l’anno appena trascorso ha donato conferma per quanto riguarda la produzione della terza stagione anime, al momento con poche info al riguardo.

Proprio per questo anno così proficuo Murata ha deciso di pubblicare un’illustrazione molto simpatica ritraente Saitama vestito da coniglio, in merito al Capodanno e “l’anno del coniglio cinese”. Questo per giustificare in un certo senso quanto disegnato dall’artista di One-Punch Man, uno dei manga e anime più influenti degli ultimi anni.

Sempre tramite Comic Book e il Twitter ufficiale del mangaka abbiamo l’opportunità di visionare i “festeggiamenti” per quest’anno appena concluso da parte di Murata, che senza ombra di dubbio si prepara a dare nuovamente il massimo nel 2023, dove avremo buone nuove sicuramente anche dall’anime:

One-Punch Man: Murata festeggia l’arrivo del 2023 con uno sketch molto interessante

Sostanzialmente, come accennato nelle prime righe dell’articolo, anche One-Punch Man ha avuto un anno molto interessante, data anche la conclusione della saga di Garou durata alcuni anni. Oltre questo sono anche state mostrate nuove tecniche e nuove abilità dello stesso protagonista, ancora avvolto nel mistero.

Forse anche per questo Murata ha deciso di pubblicare questa illustrazione, dato che il 2022 ha chiuso una saga per darne inizio a una completamente nuova, che aprirà la strada al pubblico verso la scoperta di nuovi misteri e altri eventi presenti in questo atipico manga che distrugge i canoni del “battle shonen”.

Come accennato quest’anno potrebbe essere anche la volta giusta per l’uscita della terza stagione, che nel 2022 ha avuto non solo l’annuncio ma anche le prime speculazioni al riguardo, come ad esempio lo sviluppo presso Studio MAPPA, al momento non confermato ufficialmente. Parliamo solamente di semplici rumour e nient’altro.

Cosa vi aspettate da questo 2023 di One-Punch Man? Forse questo è l’anno giusto che potrebbe condurre all’uscita della terza stagione? Oppure riceveremo solamente degli aggiornamenti senza visionare nulla di concreto? Al momento la sicurezza è nella serie manga, genericamente sempre puntuale nell’uscita del capitolo.

State seguendo il manga?

Fonte Comic Book – Twitter