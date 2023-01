Studio Ghibli venderà i biglietti per il parco tematico in tutto il mondo

Parlare dello Studio Ghibli conduce sempre a novità importanti e interessanti per tutti gli appassionati in tutto il mondo.

Questo studio di animazione ha fatto innamorare tutti del mondo di Miyazaki al punto che in Giappone è stato costruito un parco tematico per permettere ai fan di immergersi in prima persona in alcuni di questi mondi.

I fan giapponesi hanno cominciato a esplorare questo parco tematico all’inizio di quest’anno, e studio Ghibli ha intenzione di espandere sempre più questa attrazione.

L’obiettivo è quindi creare ulteriori ambienti che possano riproporre le ambientazioni di alcuni dei loro film più importanti.

Tra questi sono già presenti quelle della Principessa Mononoke, il mio vicino di casa Totoro e Kiki servizio a domicilio. Oggi però abbiamo il piacere di riportare che pare che anche i fan al di fuori del Giappone avranno l’opportunità di acquistare i biglietti per visitare il parco tematico l’anno prossimo.

Il sito ufficiale dello Studio Ghibili renderà disponibili i biglietti. Saranno pronti per l’acquisto in tutto il mondo a partire dal 10 gennaio. Dopo l’acquisto saranno poi disponibili, inizialmente, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile 2023.

Anche per Studio Ghibli il 2023 sarà un anno importante. Non solo per i biglietti del parco distribuiti in tutto il mondo, ma anche perché pubblicherà il suo prossimo lungometraggio intitolato How Do You Live?

Si tratta viene dell’ultimo film girato dal leggendario regista Hayao MIyazaki. Il film in uscita è basato su un romanzo del 1937 scritto dall’autore Genzaburo Yoshino. Questo segue le vicende di un ragazzo di quindici anni di nome Copper. Miyazaki ha in passato già dichiarato che si sarebbe ritirato dopo il completamento dei progetti precedenti. Questa volta il film in arrivo potrebbe davvero essere il finale della sua lunga carriera.

Questo film in arrivo cerca di concentrarsi sugli aspetti più comuni della vita e interrogarsi su questi ultimi attraverso gli occhi del protagonista. Lui infatti osserva la gente e inizia a riflettere sulle grandi domande della vita.

Attraverso le voci del diario di suo zio, il protagonista di How do you live riceve consigli che lo aiutano a capire verità fondamentali su come funziona il mondo.

Fonte – Comicbook