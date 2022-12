L'rogine della CGI in Dragon Ball

Dragon Ball Super: Super Hero, il team parla della nascita del nuovo stile in CGI

Dragon Ball Super: Super Hero fin dalle prime clip ha mostrato un cambio di rotta non indifferente a livello di tecnica animata, dato il passaggio alla CGI che probabilmente ha scosso la maggior parte di appassionati, specie quelli di vecchia data.

Dopo alcune dichiarazioni del pubblico sempre più restrittive al riguardo,il produttore Norihiro Hayashida ha parlato delle origini di questo nuovo stile che a quanto pare potrebbe ritornare nelle prossime produzioni animate dedicate appunto al mondo creato da Akira Toriyama che nonostante tutto sa sempre il fatto suo. Riportiamo da CB.

Hayashida ha quindi discusso con Shueisha della decisione riguardante la tecnica di animazione inerente a Dragon Ball, confermando anche tutti i dubbi della stessa Toei Animation sul cambio di rotta: “In casa Toei erano presenti molti dubbi riguardanti questo passaggio dal 2D al 3D, ma nonostante tutto dai piani alti mi dicevano di provare.

Così nel 2014 ho tentato un primo prototipo per quanto riguarda questa nuova tecnica applicata all’animazione di Dragon Ball, per poi arrivare due anni dopo a mostrare un prototipo definitivo sia alla Toei che a Toriyama stesso. Alla fine abbiamo realizzato circa 4 film di “prova” se così vogliamo definirli.

Successivamente ai primi controlli, test e prove alla fine abbiamo avuto il via libera per quanto riguarda la realizzazione definitiva del film che avete visto di recente nelle sale, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero”.

Hayashida ha poi discusso nel dettaglio questo primo pilot/prototipo del film, dove il regista Tetsuro Kodama aveva appunto creato un prodotto per donare un’idea generale del prodotto allo stesso autore originale Akira Toriyama:

“Alla fine le scene realizzate a mano libera, quindi in 2D si fondono perfettamente con quelle create con la CGI, grazie anche all’esperienza del regista Kodama per quanto riguarda la Computer Grafica, lui è veramente un esperto e il risultato è stato garantito”.

Al momento non abbiamo ancora nessun accenno per quanto riguarda il futuro dell’anime, anche se al momento qualcosa al riguardo dovrebbe uscire. L’anime di Super al momento è ancora bloccato e non ci sarà altro a tal proposito.

