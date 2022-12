Dragon Ball svela una nuova fusione

Dragon Ball è uno dei battle shonen più famosi in tutto il mondo. Nonostante siano passati tanti anni dal suo debutto, la serie continua il suo percorso e anche a introdurre nuovi personaggi. Non a caso ne sono davvero tanti e tutti molto particolari. Tra quelli sicuramente più famosi sono le fusioni. Di fatto ricordiamo come Goku e Vegeta, come anche Goten e Trunks, siano riusciti a dare vita a nuovi e incredibili personaggi. Ricordiamo Vegeth, Gogeta e Gotenks, apparsi sia nel manga che nell’anime.

Akira Toriyama ha mostrato più e più volte quanto possano essere potenti le fusioni in battaglia. Oggi abbiamo il piacere di riportare che a quanto pare è stata introdotta un’altra fusione grazie a Dragon Ball Legends.

Ricordiamo che si tratta di un videogioco picchiaduro 3D free-to-play sviluppato da Dimps. Oggi ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo aggiornamento. Una delle più grandi rivelazioni della clip è incentrata su due amati Saiyan, Shallot e Giblet.

Si scopre che la coppia imparerà la famosissima danza della fusione Dance. Come tutti ricorderanno quando questa va in porto nasce un guerriero incredibile e il risultato della loro fusione si chiamerà Shallet.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Official artwork of Shallot and Giblet's Fusion: SHALLET#DBLegends pic.twitter.com/p238vgaW8J — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) December 28, 2022

Come puoi vedere sopra, il design di Shallet richiama proprio le caratteristiche e l’aspetto delle fusioni note agli appassionati. Infatti è possibile vedere come venga enfatizzato ogni muscolo del corpo. Presenta la coda e indossa un giubbotto giallo come abbiamo visto indossare a tanti altri. Dragon Ball Legends dovrà mostrare agli appassionati della serie dove si colloca il potere di questo combattente rispetto ad altri.

Dopotutto, Shallet è ben lungi dall’essere l’unico guerriero fusione in Dragon Ball. Quando si tratta della fusione, gli appassionati hanno incontrato diversi risultati oltre a Gogeta. In effetti, il primo combattente nato dalla fusione di due guerrieri che abbiamo incontrato è stato Gotenks, e da allora ne sono seguiti altri. Cosa ne pensate di questa nuova fusione?