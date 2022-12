Chainsaw Man celebra Makima in un trailer speciale

Chainsaw Man sta per chiudere questa prima e spettacolare stagione, e uno dei personaggi più amati del manga e dell’anime viene celebrato in un trailer speciale prima della pubblicazione dell’episodio finale: ovviamente parliamo di Makima.

Come ben sapete il personaggio è uno dei primi “incontri fortuiti” di Denji, dato che sostanzialmente la ragazza permette alla decadente vita del protagonista di avere un senso, nonostante poi tutti gli alti e bassi.

La clip in questione, come spesso accade assume le vicende più importanti della stagione, così da rinfrescare la memoria di tutti gli appassionati:

Chainsaw Man in attesa del finale celebra Makima in un trailer speciale

Il trailer si apre appunto con il primo incontro tra lei e Denji, quando quest’ultimo trasformatosi per la prima volta nell’“Uomo Motosega” appunto compie numerosi omicidi, per difendersi da una morte prossima per via di alcuni criminali da cui era altrimenti difficile fuggire.

Dopo alcuni “focus” al riguardo la telecamera si pone poi sul rapporto e le scene intime di Makime e Denji, dove grazie a questo il protagonista scopre alcune cose per quanto riguarda l’intimità con una donna, le carezze la dolcezza e via discorrendo, nonostante il tutto sia sempre ambiguo e bizzarro.

Poi partono una serie di frame che saltano da un episodio all’altro, mostrando momenti di violenza e di riflessione, solitudine del personaggio, spesso riflessiva e spesso avventata prima di agire su persone e situazioni. Nonostante duri poco la clip riesce comunque a rappresentare tutto senza nessuno sforzo. Tutto arriva da CB.

Il finale del trailer ci ricorda il finale di stagione del 27 dicembre 2022, dove alcune cose saranno sciolte e altre no. Ovviamente siamo solamente all’inizio e il tutto deve ancora prendere piede, nonostante questa prima stagione sia stata molto movimentata e altamente godibile.

Attualmente questa prima serie la trovate su Crunchyroll, ovviamente insieme al finale che sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming a partire dal 27 dicembre appunto. Il 2023 molto probabilmente non avrà una seconda stagione di Chainsaw Man, ma sicuramente trailer e informazioni varie sicuramente sì.

Cosa ne pensate di questa prima serie? Vi ha soddisfatto o è sempre la solita cosa secondo voi?

Fonte Comic Book – YouTube