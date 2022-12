One-Punch Man come ben sapete ha avuto il via libera per quanto riguarda la terza stagione, e anche senza nessun dettaglio ufficiale la produzione è stata confermata dopo alcuni anni dalla fine della seconda serie animata, che a quanto pare non è mai stata pienamente apprezzata dai fan.

Nonostante questo il manga è andato avanti e i lettori appassionati non vedono l’ora di vedere la saga di Garou animata sul piccolo schermo. Questo, come spesso accade ha fatto scattare le speculazioni, i rumour e le varie congetture su questa nuova stagione, portando al centro del vortice anche Studio MAPPA.

Il noto studio di animazione stando ai rumour è stato scelto per animare la terza stagione di One-Punch Man, nonostante al momento non abbiamo ancora nulla di ufficiale.

Per evitare queste bufere è subentrato il profilo Twitter ufficiale dell’anime con il seguente messaggio, che noi abbiamo riportato da Comic Book: “Solamente questo è l’account Twitter ufficiale dell’anime “One-Punch Man”. Non lasciatevi fuorviare da informazioni non ufficiali provenienti da altri account. Informazioni accurate saranno annunciate da questo account quando sarà il momento”. Diretto, semplice e incisivo.

This is the only official Twitter account for the anime "One-Punch Man".

Please don't be misled by unofficial information from other accounts.

Accurate information will be announced from this account when it is time.#onepunchman — TVアニメ「ワンパンマン」公式 (@opm_anime) December 23, 2022

Molto probabilmente la produzione vuole rimanere i segreti al minimo e vogliono annunciare il tutto quando riterranno necessario.

Molte pagine su Twitter hanno avuto anche dei ban e post rimossi per la questione, dato che appunto hanno diffuso del materiale non ufficiale al momento non confermato da nessuna fonte attendibile.

Questo ha smosso anche gli appassionati, dato che hanno preso quest’azione della pagina ufficiale come una sorta di messaggio nascosto per esprimere e confermare la diffusione di notizie ufficiali da qui a breve. Prendete tutto con le pinze, dato che probabilmente si tratta solo di un avvertimento e nulla di più.

La prima stagione di One Punch Man, ovvero quella più apprezzata è stata gestita da Madhouse prima che J.C. Staff prendesse le redini della seconda stagione, ancora oggi non amata da una grossa fetta di pubblico.

Molto probabilmente potrebbe continuare questo studio anche con la terza stagione, anche se al momento non abbiamo nulla.

Fonte Comic Book – Twitter