Attack on Titan è stato eletto l’anime migliore del 2022 da Filmarks, uno dei canali più importanti per quanto riguarda questo genere di discussioni e risultati. Quest’anno ormai si è concluso e a quanto pare ha un vincitore per quanto riguarda il campo degli anime, un medium ancora oggi in grande crescita.

La classifica tiene in considerazione tutte le opinioni e le recensioni raccolte dall’utenza, quindi in sostanza è stato il pubblico nipponico a donare questa corona all’anime MAPPA, tratto dal celebre manga di Hajime Isayama.

Ovviamente è stata condivisa proprio una classifica al riguardo, che noi riportiamo tramite Comic Book e il Twitter di animenews_news. I 10 titoli sono più che meritevoli nonché altamente noti anche in tutto il mondo. Partiamo subito con questi dieci titoli:

Attack on Titan è stato eletto il miglior anime del 2022

Top 10 of the Best anime in 2022 according to Filmarks: 🥇 Shingeki no kyojin

🥈My Hero academia S6

🥉 Cyberpunk Edgerunners

4 Made in Absyys

5 Joio BA Stone Ocean cour 2

6 Kaguya- Sama

7 Jojo BA Stone Ocean cour 1

8 Kingdom S4

9 Heike Monogatari

10 Spy X Family — MHA NEWS🇧🇷 (@animenews_news) December 20, 2022

Vi ricordiamo che queste non sono classifiche assolute ovviamente, ma raccogliendo le varie recensioni e pareri dell’utenza nipponica il risultato è questo. Forse Attack on Titan essendo una delle serie più attese degli ultimi anni in campo anime, ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della lista, che come accennato è abbastanza degna.

Tra le sorprese più grandi troviamo la mancanza di Cyberpunk Edgerunners, come sappiamo l’anime evento del 2022 che ha portato delle vendite esponenziali al gioco da cui si è ispirato Cyberpunk 2077 appunto. Per il resto è presente Jojo, Kingdom, Made in Abyss e tutti quelli che leggete in alto.

Tranne per alcune sorprese questa classifica è anche abbastanza scontata, specie se consideriamo anche serie come Jujutsu Kaisen che quest’anno sono rimaste a secco, così come Demon Slayer, altrimenti staremo leggendo una classifica un tantino diversa da questa.

Voi invece cosa ne pensate? La maggior parte di questi anime sono presenti in Italia, e anche se alcuni non hanno ancora il doppiaggio in italiano sono tranquillamente fruibili e disponibile su varie piattaforme come ad esempio Crunchyroll. Attack on Titan ha meritato questa prima posizione?

