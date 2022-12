One Piece ha chiuso un 2022 davvero grandioso e tra l’annuncio della saga finale, il videogioco e gli aggiornamenti della serie Netflix live action, Eiichiro Oda ha fatto davvero tanto per tutti i suoi fan, anche ora parliamo dell’animatore del longevo anime dedicato al franchise.

Il rapporto tra Momonosuke e Luffy durante la saga di Wano è stato molto importante e i due personaggi sono stati una colonna portante della saga che si è conclusa dopo alcuni anni proprio quest’anno, con l’anime ancora nel mezzo della spettacolari battaglie presenti in una questa parte della storia.

Uno dei profili Twitter più importanti in merito a One Piece, Newwordartur ha condiviso una bellissima e inedita illustrazione di Takashi Kojima, uno degli animatori principali della serie Toei Animation.

In questo inedito poster Momo riceve un ruolo veramente importante e come nella mitologia giapponese più profonda il personaggio è nella sua versione Drago, mentre Luffy viaggia su di lui in cerca di qualcosa d’importante all’orizzonte.

One Piece: l’animatore della serie mostra una versione “diversa” di Luffy

Official promo art of Luffy and Momonosuke by animator Takashi Kojima #OnePiece pic.twitter.com/dGqZeEHCW3 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 19, 2022

Come vedete Momonosuke viene mostrato nella sua forma più potente e allo stesso tempo occupa quasi tutta la tavola, mentre Luffy viaggia su di lui sulla sua testa. La versione del capitano dei Mugiwara è nettamente diversa dalla sua classica e basta davvero poco per capirlo.

La sua faccia sembra ancora più seria del solito quando il pirata si arrabbia, e con questo stile Luffy sembra mostrare con il solo sguardo tutta la sua ambizione e il suo cuore improntato alla ricerca del One Piece, uno dei tesori più importanti di sempre che ha dato il via a “L’era della pirateria”. Tutto arriva da CB.

I colori sono qualcosa di stupendo e grazie al giusto connubio di colori caldi e freddi l’animatore che ha creato questo “frame” sa davvero il fatto suo e senza ombra di dubbio è uno dei professionisti più importanti della Toei. Di certo non dispiacerebbe uno stile del genere all’interno della trasposizione animata del manga di Oda.

Vi è piaciuta questa illustrazione particolare che mostra una versione diversa di Luffy e Momonosuke? Diteci la vostra nei commenti.

Fonte Comic Book – Twitter