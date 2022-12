Dragon Ball: la morte di Yamcha diventa una parodia in altri anime

Dragon Ball è il battle shonen che ha appassionati tantissimi lettori in tutto il mondo e tutt’ora continua ad offrire contenuti imperdibili per tutti i fan. Tutti sono a conoscenza di Goku e delle sue gesta memorabili che fanno di lui uno dei personaggi più amati. Lui e i suoi Guerrieri Z sono diventati delle vere e proprie icone nel corso degli anni. Sono inclusi anche alcuni che non hanno poi ricevuto molto spazio.

Il riferimento ricade su Yamcha poiché, anche se è uno dei personaggi più derisi di tutti gli shonen. Di fatti oggi vogliamo riportare che la scena di una serie anime ha realizzato una parodia sulla tragica, ma iconica, morte del terrestre.

Il responsabile è lo studio di animazione che lavora all’adattamento di Bocchi the Rock. La serie ha reso omaggio all’iconica morte di Yamcha nel suo ultimo episodio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di conseguenza ne riportiamo il contenuto:

Latest episodes of Bocchi the Rock & Blue Lock Anime referenced Dragon Ball! pic.twitter.com/xKeCndp4Jq — Hype (@DbsHype) December 4, 2022

La morte di Yamcha ha fatto scalpore anni fa quando durante la saga dei Saiyan. Il suo discorso pieno di coraggio non ha è riuscito a turbare Nappa. La sua caduta per mano del Saibamen ha poi reso le parole di Yamcha totalmente inutili.

La sua morte in Dragon Ball Z ha come etichettato questo personaggio per sempre. Di fatto Yamcha non è mai più riuscito a scrollarsi di dosso la sua reputazione. A quanto pare questa reputazione permane negli anni al punto da creare un easter egg su di lui.

Tuttavia, questo non è il modo in cui Yamcha è sempre stato visto. Il personaggio era formidabile durante la serie di Dragon Ball. Sebbene il suo potere non possa essere paragonato a quello di un Saiyan o di un Namecciano, Yamcha non dovrebbe essere sottovalutato.

È facile trascurare un artista marziale quando si scontra con un Super Saiyan God, ma ciò non significa che guerrieri Z come Yamcha siano deboli.

Tuttavia, l’industria degli anime in un certo senso si diverte a riportare questa immagine su Yamcha e Bocci the Rock ne ha dato prova.

Inoltre un’altra serie anime, ossia Blue Lock, in un episodio ha fatto riferimento a Dragon Ball. Anri Teieri infatti fa riferimento ai Super Saiyan e al loro aumento di potere e prestazione.