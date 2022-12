Ci siamo, il periodo natalizio è finalmente arrivato e noi vogliamo consigliarvi 5 anime da guardare a Natale. Che siate sotto le coperte o meno, in famiglia o da soli, questi titoli funzioneranno alla grande vista la loro controparte festiva e in un certo senso dolce e avvolgente. Ma quali anime guardare a Natale?



5 anime da guardare a Natale pone l’obiettivo di consigliare prodotti da guardare nel periodo natalizio, e ovviamente non parliamo solamente di serie TV. Si parlerà anche di OAV e filler e allo stesso tempo vogliamo cercare di amalgamare alla perfezione l’aria delle feste e il cuore che essa contiene.

Infatti ci focalizzeremo su speciali e anche film se riteniamo opportuno, e come accennato non per forza tratteranno la festività in se, ma porremo al centro di tutto il cuore dell’opera e la sua forza nel raccontare una favola, abbracciando il lettore come se fosse appunto, la Viglia di Natale.

5 anime da guardare a Natale

Il Ritorno del capo Rufy! (Episodio filler 291)



Ranma 1/2 Ep.123 Un Natale senza Ranma (OAV)

La Città Incantata (Studio Ghibli)

Tokyo Godfathers

Aggretsuko: Buon Metallo e Buon Anno

Iniziamo con One Piece, con un episodio filler che inizialmente è poco natalizio ma che alla fine regala delle belle emozioni al pubblico, vista la conclusione rispecchiante alla perfezione il mood richiesto. Una puntata che vi consigliamo di recuperare in tutta la sua interezza, nonostante si tratti di un filler.

Anzi, visto che il franchise è più “estivo” che “invernale”, un episodio uscente fuori dagli schemi è proprio quello che ci vuole, e nel caso di quest’ultimo abbiamo anche la controparte del Giappone Feudale, e tra Natale e il suo fascino originale è sempre magnetica.

La storia vede al centro di tutto Buggy il Clown e la sua banda, alla ricerca di uno uomo che gli deve dei soldi. Successivamente il tutto si tramuterà in una bellissima storia dal tepore classico giapponese, che andrà a sfociare come accennato in una calda magia natalizia.

Ranma 1/2 Ep.123 Un Natale senza Ranma (OAV) – 5 anime da guardare a Natale

Qui andiamo sul classico e rispetto al precedente qui abbiamo un OAV natalizio vero e proprio e al centro mette Ranma, il cult per eccellenza degli anni ottanta.

L’episodio è molto interessante e si apre con l’annuncio che i personaggi della storia passeranno la Viglia sotto la neve.

La trama è completamente natalizia e ovviamente si parla di regali e spensieratezza in pieno stile Ranma, un cult memorabile da rispolverare sicuramente anche a Natale. Su YouTube da come potete vedere è disponibile l’episodio completo.

La Città Incantata (Studio Ghibli)

La Città Incantata non ha a che fare con il Natale come ben sapete, ma forse tra i film dello Studio questo è uno di quelli che più rispecchia il concetto di favola e dolcezza, anche se quasi tutte le pellicole rappresentano alla grande queste sensazioni ed emozioni.

La “favola” in questione è un film da vedere e rivedere durante il periodo delle feste, magari in famiglia, magari da soli con un’atmosfera composta da luci e alberi a tema, immedesimandosi alla grande con la favola raccontata dal magico e suggestivo stile Ghibli.

Tokyo Godfathers (Satoshi Kon) – 5 anime da guardare a Natale

Tokyo Godfathers è uno dei capolavori del compianto regista Satoshi Kon, un’artista dalla creatività smisurata, capace di raccontare con uno stile inconfondibile tutte le sfaccettature della vita e dell’esistenza dell’essere umano, non solo con la rappresentazione visiva ma anche scritta, recondita, narrate per metafore.

La storia mette al centro tre senzatetto alla Viglia di Natale, che trovano per caso una bambina nell’immondizia. Una è Hana, una donna trans intenta a tenere la bambina, l’altro vagabondo è Gin, un uomo alcolizzato la cui vista è stata distrutta dai suoi vizi, e infine abbiamo Miyuki, una ragazzina scappata di casa anch’essa intenta a tenere la neonata.

Non anticipiamo altro ma basta solamente questo per invogliarvi a visionare questo lungometraggio, che incarna alla perfezione lo spirito natalizio in tutte le sue difficoltà e sfaccettature.

Aggretsuko: Buon Metallo e Buon Anno

Intanto che Retsuko cerca di fare piani per la Viglia di Natale, ecco che puntualmente cade nel vortice della mania di “like” una pratica a cui tutti puntano, specialmente nei periodi come questi.

Lo speciale natalizio di Aggretsuko non poteva non mancare in questa lista di anime da vedere nel periodo delle feste e per questo è presente in questa lista.